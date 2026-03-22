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'Yo soy' 2026 final: Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, ganó el primer lugar del reality y se llevó S/20.000 de premio

Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, logró coronarse como el campeón de 'Yo soy' 2026 tras numerosos castings en 10 años. Participante se lleva S/20.000 de premio.

El imitador de Liam Gallagher, ganador de 'Yo soy', fue reconocido por el propio cantante original.
El imitador de Liam Gallagher, ganador de 'Yo soy', fue reconocido por el propio cantante original. | Foto: composición LR/Latina

¡Es el nuevo campeón! Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher de Oasis, se coronó como ganador de ‘Yo soy’ 2026 en la gran final celebrada este sábado 21 de marzo y se lleva a casa los S/20.000 de premio.

Tras semanas de intensa competencia, Marco Hurtado, Gael García y Fernando Sosa, respectivos imitadores de Julio Iglesias, Marciano Cantero y Gustavo Cerati, también llegaron al último concierto. Sin embargo, con su voto en tiempo real, el público escogió a Martín como el vencedor de la primera temporada del año.

PUEDES VER: Gran final de 'Yo soy' 2026 EN VIVO: horario y canal para conocer al ganador del programa de imitación de Latina Televisión

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La gran final de ‘Yo soy’ fue transmitida en vivo y en directo por Latina TV a través de su canal y su página web.

¿Quiénes fueron los primeros eliminados de la final de ‘Yo soy’?

Los dos primeros eliminados de la final de ‘Yo soy’ 2026 se definieron tras una intensa ronda en la que se dieron las siguientes presentaciones, según el orden de aparición:

  1. Marciano Cantero: ‘Cada vez que te digo adiós’
  2. Liam Gallagher: ‘Wonderwall’
  3. Gustavo Cerati: ‘La ciudad de la furia’
  4. Julio Iglesias: ‘Quijote’.

Luego de que se cerraran las votaciones en esta etapa, Marciano Cantero y Gustavo Cerati quedaron fuera de la competencia. Los participantes ocuparon el cuarto y tercer puesto de la temporada 2026, respectivamente. Posteriormente, Liam Gallagher se enfrentó a Julio Iglesias en un última ronda de infarto.

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