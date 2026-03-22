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Imitador de Julio Iglesias brinda sus primeras declaraciones tras quedar en segundo lugar en la final de 'Yo soy' 2026: "Me ha cambiado la vida para bien"

Marco Hurtado, conocido por su imitación de Julio Iglesias, celebró su segundo lugar en la final de 'Yo soy' 2026 y agradeció a sus seguidores peruanos y del extranjero.

Marco Hurtado agradeció el apoyo del público peruano y del extranjero Foto: Composición LR
Marco Hurtado agradeció el apoyo del público peruano y del extranjero Foto: Composición LR | 'Yo soy'

Marcado Hurtado, imitador de Julio Iglesias, se pronunció tras ocupar el segundo lugar en la gran final 'Yo soy' 2026. Ante las cámaras de un conocido medio local, el tenor lírico y cantante peruano expresó su emoción y gratitud a los fans peruanos y del extranjero por reconocer y apoyar su talento, y cómo participar en el concurso de canto e imitación le ha cambiado la vida.  

El subcampeón del popular programa de imitación dejó en claro que, aunque agradece la exposición que ha ganado gracias a 'Yo soy', uno de sus objetivos es hacerse un nombre propio en el sector musical y no ser reconocido únicamente como el imitador del cantante español.  "Mi proyecto personal no es solo ser Julio Iglesias, sino también desarrollarme como Marco Hurtando", indicó. 

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Imitador de Julio Iglesias agradece apoyo de los fans en 'Yo soy'

Al ser abordado por las cámaras de Latina Televisión, Hurtado habló sobre su experiencia en el programa y qué significa para él ser el subcampeón de la temporada. "Agradezco a todas las personas que me han apoyado, no solo aquí en Perú, sino también en el extranjero. Bueno, a todas las personas que me están llamando ya, porque, sinceramente, 'Yo soy' me ha cambiado la vida para bien", declaró.

Asimismo, confesó que antes de audicionar se cuestionó si era necesario dar el salto a la pantalla chica. "Más de una década en la música, pero siempre tenía ese miedo de no dar ese paso adicional para lanzarme a la tele, que sí era necesario. Sentí ese llamado y, bueno, estoy aquí".

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Imitador de Julio Iglesias tocó con orquesta en vivo en 'Yo soy'

Uno de los momentos más memorables de la gala final de 'Yo soy' fue la presentación en vivo junto a sus compañeros del conservatorio, en la que integró una orquesta sinfónica con más de 20 músicos en escena, quienes esperaron desde las 4:00 p.m. de la tarde para acompañarlo en su primera presentación de la noche del sábado 21 de marzo. 

"Fue un momento histórico. Mostrar una orquesta sinfónica, aunque no completa, en el programa más exitoso de la televisión peruana y en horario estelar. Eso, para mí, fue ganar. También darles ese espacio a mis amigos y que la gente conozca la música clásica de esa manera también", finalizó. 

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