Jimmy Santy habló sobre 'Yo soy' en la rueda de prensa por el próximo aniversario musical de Lucía de la Cruz. | Foto: composición LR/Facebook/Latina

Jimmy Santy habló sobre 'Yo soy' en la rueda de prensa por el próximo aniversario musical de Lucía de la Cruz. | Foto: composición LR/Facebook/Latina

Jimmy Santy ha generado revuelo con sus declaraciones sobre 'Yo soy'. Durante la conferencia de prensa del concierto por el 61° aniversario musical de Lucía de la Cruz, el cantante no dudó en calificar de "programa basura" al formato de imitación producido por Rayo en la Botella, de Ricardo Morán, y en señalar que perjudica a los artistas jóvenes.

Sus palabras dividieron a los usuarios en redes sociales entre quienes apoyaron su crítica y los que destacaron el espacio de Latina, muy contrario a lo que él sostiene, como una vitrina para los nuevos talentos del Perú.

Jimmy Santy cuestiona a 'Yo soy'

Todo sucedió durante la rueda de prensa, cuando Lucía de la Cruz lamentó que existiera la "argolla" dentro de la escena musical nacional y se mostró a favor de que los nombres consolidados apoyaran a los talentos emergentes.

Tras ello, la cantante criolla le pidió a Jimmy Santy que compartiera su postura al respecto, y el recordado intérprete de 'Chin Chin' no dudó en señalar: "En Perú, estamos viviendo un momento bastante difícil para el artista verdadero. Tenemos una televisión perjudicial, programas que son una basura, repetitivos, como ‘¿Qué culpa tiene Fatmagül?’ y ‘Yo soy’".

“Los desvían del camino”: Jimmy Santy sobre 'Yo soy' y los artistas jóvenes

En esa línea, el emblemático representante de la Nueva Ola Peruana argumentó que, antes de 'Yo soy', los artistas eran "valorados por la carrera". "No es lo mismo un soldado nuevo que una persona como la señora (Lucía) o como yo. Tenemos galones ganados en batallas en el mundo, dentro de Perú", agregó.

Para el intérprete de 'Sabor a sal', ahora formatos como los del reality de imitación perjudicarían a los cantantes, quienes, además, sufrirían de una falta de apoyo. "Esos señores de ‘Yo soy’, por hacer dinero, jalan a cualquier muchacho que tiene talento, lo tiene, pero los desvían del camino que debería ser porque en Perú sí hay mucho talento, pero si los que somos grandes ya, tenemos un nombre…", argumentó.

En ese contexto, Santy expuso que incluso él se ha visto afectado ante esta indolencia en el ámbito musical y los cambios que este ha experimentado, pues llevó su nuevo disco de cumbia a las radios, pero su trabajo fue ignorado. "Nunca han tocado nada de los 10 temas. Qué pena porque quieren cobrar. En algún momento se malogró el camino de los locutores de antes, que ibas con tu disco y lo ponían al gusto del público y, si al público le gustaba, se quedaba en la programación. Ahora la programación es todo automático. No saben nada, solo aprietan un botón y ya están programados todos los artistas extranjeros", manifestó.

Ante esa situación, el cantante de 78 años enfatizó la importancia de que las figuras ya consolidadas del país respaldaran a los más jóvenes y reafirmó que, para él, 'Yo soy' no cumpliría con esta función. "Tenemos que hacer un esfuerzo, antes de irnos al otro lado, de que retornemos un poco a eso, a apoyar al nacional. Somos peruanos todos, tenemos talentos peruanos maravillosos que tenemos la obligación, los que ya hemos hecho carrera, de apoyar. Pero no falsedades como la gente de ‘Yo soy’. Yo sí apoyo al artista nacional", sentenció.