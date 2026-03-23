El arquero de Sport Boys, Steven Rivadeneyra, se encuentra en el centro de la polémica luego de que su esposa, Tanía Herrera Rambla, lo acusara públicamente de una presunta infidelidad con la influencer Georgina Dixon. Según su versión, el vínculo habría ocurrido cuando ella estaba embarazada de siete meses y medio.

“Había un adulterio de por medio”, afirmó la aún esposa del futbolista en declaraciones para el programa Magaly TV, la firme, donde además reveló que descubrió fotos, videos y conversaciones que evidenciarían una relación entre ambos, lo que desató una crisis en su matrimonio.

Esposa de arquero de Sport Boys revela chats con influencer y le advirtió que él estaba casado

Tanía Herrera relató que el 21 de enero, en horas de la madrugada, accedió a material que comprometería a su esposo con la influencer. Tras ello, decidió encarar no solo al futbolista, sino también a Georgina Dixon.

“Le dije que era un hombre casado, que yo estaba embarazada”, sostuvo, asegurando que buscó dejar en claro la situación. Incluso mostró conversaciones en las que le escribió directamente a la influencer: “Lamentablemente hoy le tuve que sacar la careta y ver que esto no solo lo hace contigo, sino también con otra mujer”.

Por su parte, Dixon respondió negando haber tenido conocimiento de la situación sentimental del arquero. “Solo me dijo que estaban separados (…) tampoco quiero quedar como la engañada porque nunca tuve intención de tener algo”, contestó, según los chats difundidos.

La esposa también denunció que, tras enfrentar a Rivadeneyra con las supuestas pruebas, este habría reaccionado de forma violenta. Además, señaló que permaneció más de un mes en el departamento que compartían, pero fue desalojada tres días antes de dar a luz.

Días después, el 24 de febrero, aseguró haber encontrado nuevamente al futbolista junto a la influencer en el Country Club, lugar donde ambos contrajeron matrimonio. “Me di con la sorpresa (…) estaban los dos allá”, relató, reforzando sus acusaciones.

¿Quién es Georgina Dixon, la influencer que protagoniza polémica por presunta infidelidad?

Georgina Dixon es una creadora de contenido enfocada en estilo de vida saludable y bienestar. En redes sociales mantiene cercanía con diversas figuras del espectáculo peruano como Natalie Vértiz, Ale Fuller, Ale Venturo y Alondra García Miró, quienes interactúan frecuentemente con sus publicaciones.

Asimismo, ha llamado la atención que el exfutbolista Jefferson Farfán reaccione a sus contenidos digitales. Recientemente, Dixon también ha compartido historias apoyando a Sport Boys, equipo donde juega Steven Rivadeneyra.

Actualmente, la influencer se encuentra en el ojo público tras las acusaciones que la vinculan con el arquero, en medio de una controversia que continúa generando reacciones en el ámbito deportivo y de espectáculos.