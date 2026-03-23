HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador
¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     ¿Cómo votar?: conoce la cédula a detalle en este simulador     
EN VIVO

🚨DEBATE PRESIDENCIAL 2026: CANDIDATOS y sus propuestas de cara a las ELECCIONES #las10deldía

Espectáculos

Esposa de Steven Rivadeneyra, arquero de Sport Boys, lo acusa de supuesta infidelidad con influencer Georgina Dixon

La esposa del arquero expuso la presunta relación entre el futbolista del Sport Boys y la influencer, a quien incluso le advirtió que él estaba casado.

Esposa del arquero de Sport Boys muestra chats con la influencer. Foto: composición LR/ATV
Esposa del arquero de Sport Boys muestra chats con la influencer. Foto: composición LR/ATV

El arquero de Sport Boys, Steven Rivadeneyra, se encuentra en el centro de la polémica luego de que su esposa, Tanía Herrera Rambla, lo acusara públicamente de una presunta infidelidad con la influencer Georgina Dixon. Según su versión, el vínculo habría ocurrido cuando ella estaba embarazada de siete meses y medio.

“Había un adulterio de por medio”, afirmó la aún esposa del futbolista en declaraciones para el programa Magaly TV, la firme, donde además reveló que descubrió fotos, videos y conversaciones que evidenciarían una relación entre ambos, lo que desató una crisis en su matrimonio.

PUEDES VER: Pamela López llora y conmueve al confesar que necesita quedarse en ‘La granja VIP’ para pagar deudas: “Cosas que yo debo”

lr.pe

Esposa de arquero de Sport Boys revela chats con influencer y le advirtió que él estaba casado

Tanía Herrera relató que el 21 de enero, en horas de la madrugada, accedió a material que comprometería a su esposo con la influencer. Tras ello, decidió encarar no solo al futbolista, sino también a Georgina Dixon.

“Le dije que era un hombre casado, que yo estaba embarazada”, sostuvo, asegurando que buscó dejar en claro la situación. Incluso mostró conversaciones en las que le escribió directamente a la influencer: “Lamentablemente hoy le tuve que sacar la careta y ver que esto no solo lo hace contigo, sino también con otra mujer”.

Por su parte, Dixon respondió negando haber tenido conocimiento de la situación sentimental del arquero. “Solo me dijo que estaban separados (…) tampoco quiero quedar como la engañada porque nunca tuve intención de tener algo”, contestó, según los chats difundidos.

La esposa también denunció que, tras enfrentar a Rivadeneyra con las supuestas pruebas, este habría reaccionado de forma violenta. Además, señaló que permaneció más de un mes en el departamento que compartían, pero fue desalojada tres días antes de dar a luz.

Días después, el 24 de febrero, aseguró haber encontrado nuevamente al futbolista junto a la influencer en el Country Club, lugar donde ambos contrajeron matrimonio. “Me di con la sorpresa (…) estaban los dos allá”, relató, reforzando sus acusaciones.

PUEDES VER: Jaime Bayly revela que pagó boda de su hija, pero ella le terminó pidiendo más dinero: "Cuentas adicionales por pagar"

lr.pe

¿Quién es Georgina Dixon, la influencer que protagoniza polémica por presunta infidelidad?

Georgina Dixon es una creadora de contenido enfocada en estilo de vida saludable y bienestar. En redes sociales mantiene cercanía con diversas figuras del espectáculo peruano como Natalie Vértiz, Ale Fuller, Ale Venturo y Alondra García Miró, quienes interactúan frecuentemente con sus publicaciones.

Asimismo, ha llamado la atención que el exfutbolista Jefferson Farfán reaccione a sus contenidos digitales. Recientemente, Dixon también ha compartido historias apoyando a Sport Boys, equipo donde juega Steven Rivadeneyra.

Actualmente, la influencer se encuentra en el ojo público tras las acusaciones que la vinculan con el arquero, en medio de una controversia que continúa generando reacciones en el ámbito deportivo y de espectáculos.

Notas relacionadas
Ric La Torre revela cómo logró comprar su departamento tras dos años de rechazos: "Para los bancos, ser influencer no es un trabajo"

Ric La Torre revela cómo logró comprar su departamento tras dos años de rechazos: "Para los bancos, ser influencer no es un trabajo"

LEER MÁS
Carlos Galdós cuestiona las disculpas de Said Palao y Mario Irivarren tras ampay en Argentina: “No le creo a nadie”

Carlos Galdós cuestiona las disculpas de Said Palao y Mario Irivarren tras ampay en Argentina: “No le creo a nadie”

LEER MÁS
Las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y la exorbitante cifra que habrían gastado en su fiesta

Las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y la exorbitante cifra que habrían gastado en su fiesta

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paolo Hurtado sorprende a su esposa Rosa Fuentes por sus 13 años de matrimonio: "Seguir adelante juntos"

Paolo Hurtado sorprende a su esposa Rosa Fuentes por sus 13 años de matrimonio: "Seguir adelante juntos"

LEER MÁS
Influencer iOA descubre que fue amante de futbolista profesional y publica fotos con él: “Se lo dije a su novia”

Influencer iOA descubre que fue amante de futbolista profesional y publica fotos con él: “Se lo dije a su novia”

LEER MÁS
Jaime Bayly revela que pagó boda de su hija, pero ella le terminó pidiendo más dinero: "Cuentas adicionales por pagar"

Jaime Bayly revela que pagó boda de su hija, pero ella le terminó pidiendo más dinero: "Cuentas adicionales por pagar"

LEER MÁS
Celine Aguirre arrepentida pide perdón por comentarios despectivos sobre chinchanos en 'La granja VIP': "Palabras inapropiadas"

Celine Aguirre arrepentida pide perdón por comentarios despectivos sobre chinchanos en 'La granja VIP': "Palabras inapropiadas"

LEER MÁS
Said Palao publica video junto a Alejandra Baigorria en divertido momento en la playa pese distanciamiento por ampay en Argentina

Said Palao publica video junto a Alejandra Baigorria en divertido momento en la playa pese distanciamiento por ampay en Argentina

LEER MÁS
Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, Fiorella Luna, se convierte en madre por primera vez y presenta a su bebé en redes: “Tanta felicidad”

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, Fiorella Luna, se convierte en madre por primera vez y presenta a su bebé en redes: “Tanta felicidad”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esposa de Steven Rivadeneyra, arquero de Sport Boys, lo acusa de supuesta infidelidad con influencer Georgina Dixon

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 24 de marzo, según Jhan Sandoval

Temblor HOY, 24 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Espectáculos

Paolo Hurtado sorprende a su esposa Rosa Fuentes por sus 13 años de matrimonio: "Seguir adelante juntos"

Onelia Molina admite que mantiene comunicación con Alejandra Baigorria tras ampay de Mario Irivarren: "Está muy lastimada"

Hugo García revela en qué trabaja tras anunciar que será padre con Isabella Ladera: "Se vienen unos proyectos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Elecciones 2026: primera jornada de debate deja pocas propuestas y ataques entre candidatos presidenciales

César Acuña responde a pregunta ciudadana: "Lo fundamental para que no haya anemia es la alimentación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025