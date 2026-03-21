En septiembre de 2025, Ric La Torre compartió con sus fans que se había comprado su primer departamento. | Foto: composición LR/Magaly Medina/Instagram

En septiembre de 2025, Ric La Torre compartió con sus fans que se había comprado su primer departamento. | Foto: composición LR/Magaly Medina/Instagram

Ric La Torre fue la nueva estrella invitada en el podcast de Magaly Medina. Durante la conversación, el influencer de 32 años se mostró emocionado de compartir espacio con una de las figuras más famosas del periodismo de espectáculos y abrió su corazón para revelar episodios poco conocidos de su vida personal.

Entre sus confesiones más llamativas destacó cómo logró adquirir su departamento, pese a las dificultades que enfrentó al solicitar un crédito hipotecario. El comunicador explicó que los bancos no reconocen la creación de contenidos como un trabajo formal, lo que complicó su proceso.

¿Cómo inició Ric La Torre en las redes sociales?

Durante el podcast de Magaly, Ric La Torre recordó cómo inició su camino en las redes. Contó que trabajaba en el área de marketing de una cementera cuando, en plena pandemia de la covid-19, surgió la idea de crear los videos de ‘Chisme en 60 segundos’. Aunque ya compartía contenido sobre realities, fue en la etapa final de la emergencia sanitaria cuando decidió enfocarse en la actualidad de la farándula.

El comunicador confesó que al principio temía las repercusiones en su empleo por temas de reputación. Además, llegó a realizar entre 12 y 15 videos al día para TikTok, pero no le era rentable. “Lo hacía en los baños de mi trabajo”, rememoró. Consciente de que solo entregando el 100% lograría convertirse en el personaje que soñaba y, alentado por su madre, tomó la decisión de dedicarse de lleno a la creación de contenidos.

Ric La Torre admite dificultad para conseguir su departamento siendo influencer

Magaly Medina no dudó en elogiar a Ric La Torre al escuchar sus inicios antes de la TV y cómo, posteriormente, logró contratos de publicidad gracias al éxito de su proyecto. La ‘Urraca’ destacó al comunicador por haber capitalizado su marca y recordó que, incluso, se compró un departamento.

En ese contexto, Ric confesó: “Fue muy tedioso conseguir un crédito hipotecario porque, para los bancos, ser creador de contenido, influencer, no es un trabajo”. La periodista reconoció que los influencers debían buscar la manera de demostrar contablemente que generaban ingresos, lo que La Torre respaldó.

La persistencia de Ric La Torre hasta conseguir su departamento

En esa línea, Ric reveló que sus padres son contadores y que ellos, al tener acceso a todas sus cuentas, confiaban en que él podía vivir del oficio. Con ese aliciente, persistió en generar ingresos para corroborar que podía sostener un crédito hipotecario. “Me enfoque mucho en eso: en volverlo mi trabajo al 100%, en poder demostrarle al banco que no era un ave de paso sino realmente algo rentable, algo que funcionaba. Todos los videos que hago con marcas tienen contrato. Fue mucho más fácil poder demostrarle al banco luego de dos años que intentamos”, detalló.

Posteriormente, de forma inesperada, logró obtener el anhelado crédito. El presentador de televisión contó que el banco lo notificó casi a fin de mes y le dio apenas unos días para concretar la compra, antes de que venciera la aprobación. De esa manera, y también presionado por el desalojo de la casa que alquilaba en Miraflores, decidió adquirir para entrega inmediata el departamento en el que vive actualmente, que en ese entonces aún estaba en construcción.