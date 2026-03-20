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Carlos Galdós cuestiona las disculpas de Said Palao y Mario Irivarren tras ampay en Argentina: “No le creo a nadie”

El conductor se sentó en el programa de Magaly Medina y analizó las declaraciones de los chicos reality, poniendo en duda sus disculpas públicas tras la polémica generada en Argentina.

Galdós analizó las disculpas de Mario Irivarren y Said Palao. Foto: Composición LR
Galdós analizó las disculpas de Mario Irivarren y Said Palao. Foto: Composición LR

Carlos Galdós visitó una vez más el set de Magaly TV, La Firme para analizar, desde su perspectiva, lo ocurrido en la polémica ‘Operación Argentina’, donde Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta fueron vistos celebrando en un yate junto a varias mujeres.

El conductor se refirió a las disculpas públicas que ofreció Mario Irivarren a su ahora expareja, Onelia Molina, luego de que fuera captado besando a una joven. Asimismo, comentó el caso de Said Palao, quien también pidió disculpas a su esposa, Alejandra Baigorria, tras la difusión de las imágenes.

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Carlos Galdós no cree en las disculpas de Mario y Said

El terapeuta, en conversación con Magaly Medina, analizó el pronunciamiento de ambos personajes, quienes se mostraron conmovidos por la repercusión de sus acciones tras la difusión de lo ocurrido en Argentina. En ese sentido, Galdós puso en duda que sus disculpas sean sinceras.

“¿Tú creíste en las disculpas? No le creo a nadie ahí, en las disculpas de ninguno. […] Creo que son personas profundamente rotas que buscan validación externa todo el tiempo”, comentó.

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Galdós también se pronuncia sobre Alejandra Baigorria tras polémica en Argentina

Carlos Galdós también se refirió a la situación de Alejandra Baigorria, luego de que su esposo, Said Palao, fuera captado durante la celebración en Argentina. El conductor señaló que, más allá de las disculpas de su pareja, existen patrones que se repiten en este tipo de relaciones.

“Cuando escucho a Alejandra, la verdad me apena porque lo que todos sentimos es ‘tú no lo mereces’. Sin embargo, hay algo que estás repitiendo. ¿Por qué te haces siempre eso?”, comentó.

Asimismo, cuestionó la actitud de Said Palao hacia su esposa y señaló que un hombre maduro vela por la tranquilidad emocional de su pareja, sin exponerse a este tipo de situaciones.

“Un hombre, con su energía masculina bien plantada y adulto, cuida, protege y vela por la otra persona; no se arriesga. Un niñito responde al impulso inmediato. Y si elijo a un niño para vincularme, entonces quiere decir que yo también soy una niña. Está criando un marido”, agregó.

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