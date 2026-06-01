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Política

Harvey Colchado sobre nuevo plan de gobierno de JP: "Son herramientas para devolverle seguridad al Perú"

El virtual diputado por Lima de Ahora Nación aseguró que varias propuestas impulsadas por su agrupación fueron incorporadas al nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú, especialmente en materia de seguridad ciudadana, inteligencia policial y lucha contra la corrupción.

Coronel PNP en retiro saludó incorporación de propuestas sobre seguridad ciudadana de Ahora Nación en el plan de Juntos Por el Perú. Foto: difusión
Coronel PNP en retiro saludó incorporación de propuestas sobre seguridad ciudadana de Ahora Nación en el plan de Juntos Por el Perú. Foto: difusión
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El virtual diputado por Lima de Ahora Nación y exjefe de la DIVIAC, Harvey Colchado, respaldó el nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú y destacó la incorporación de diversas propuestas vinculadas a la seguridad ciudadana. Mediante una publicación en la red social X, afirmó que estas medidas "son herramientas para devolverle seguridad al Perú" y sostuvo que varias de ellas fueron impulsadas desde su organización política.

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Colchado señaló que uno de los principales cambios incluidos en el documento es la propuesta de convertir la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) en una dirección especializada. Según indicó, esta medida permitiría fortalecer la capacidad operativa de la unidad y ampliar su alcance en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado a nivel nacional.

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El integrante de Ahora Nación también resaltó la incorporación de iniciativas relacionadas con inteligencia policial y tecnología. Entre ellas mencionó la asignación de agentes de inteligencia en comisarías ubicadas en zonas con alta incidencia de delitos, así como el uso de herramientas tecnológicas para enfrentar el delito de extorsión.

En su mensaje, Colchado afirmó que las propuestas incorporadas al plan no responden a intereses partidarios. "No son propuestas para un partido, son herramientas para devolverle seguridad al Perú", escribió. Además, reiteró que el compromiso de Ahora Nación es combatir la corrupción y las organizaciones criminales sin distinción política.

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Las propuestas de seguridad que destacó Harvey Colchado

Entre las medidas resaltadas por Colchado figura la creación de un sistema informático interoperable que conecte a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario. La propuesta busca agilizar el intercambio de información entre instituciones y mejorar el seguimiento de investigaciones vinculadas a organizaciones criminales.

Otro de los puntos incluidos en el plan plantea cambios en la formación policial. El documento propone que el proceso de admisión a las escuelas de la Policía Nacional sea conducido por una de las cinco mejores universidades públicas del país. También contempla la supervisión de las escuelas de oficiales por parte de la Sunedu y la aplicación obligatoria de pruebas de polígrafo para determinados procesos de selección y designación.

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El plan incorpora además medidas dirigidas a combatir la corrupción dentro de la institución policial. Entre ellas se encuentran investigaciones sumarias obligatorias en casos de corrupción, la creación de un grupo especializado para estos procesos y modificaciones en los mecanismos de ascenso para otorgar mayor peso al historial disciplinario de los efectivos.

Además, el documento propone fortalecer las capacidades operativas de la Policía frente al crimen organizado. Para ello plantea la creación del Bono Anticrimen para investigadores policiales, una mayor articulación con la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear recursos provenientes de extorsiones y la transformación de la DIVIAC en una dirección especializada con mayores capacidades técnicas y autonomía para investigar delitos de alta complejidad.

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