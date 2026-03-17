El programa 'Magaly TV, la firme' difundió imágenes del viaje que realizaron Mario Irivarren y Said Palao a Argentina, donde fueron captados disfrutando de una fiesta privada en un yate junto con varias mujeres.

La difusión del informe ha generado controversia, ya que el popular ‘Calavera coqueta’ tiene una relación sentimental con Onelia Molina y Said Palao está casado con Alejandra Baigorria. En las imágenes se muestran diversas escenas de la celebración que habría tenido lugar tras su llegada a Buenos Aires el viernes 13 de marzo.

Mario Irivarren y Said Palao armaron juerga desde que llegaron a Argentina y así fue la fiesta

Según el informe, el primero en llegar fue Patricio Parodi, acompañado de un amigo cercano. Minutos después se sumaron Mario Irivarren y Said Palao, quienes se trasladaron junto a dos mujeres hasta el río Delta del Tigre, donde abordaron un yate de dos pisos.

Durante sus estancia en el yate, los chicos reality estuvieron acompañados por al menos cuatro mujeres, con quienes compartieron bebidas. En las imágenes se observa a Said Palao tomándose fotografías, mientras que Mario Irivarren interactúa con las acompañantes. En una escena, juega “yan ken po” con una joven rubia; tras perder, toma un sorbo de alcohol y luego se lanza al mar.

Asimismo, el integrante del pódcast ‘La manada’ fue captado bailando entre dos mujeres y tomando de la cintura a una de ellas. Incluso, en otro momento, se le ve besando a una joven, lo que ha intensificado la polémica. Por su parte, Patricio Parodi también aparece bailando y compartiendo con el grupo.

La celebración se extendió hasta el anochecer, cuando todos fueron vistos desembarcando del yate. Estas imágenes corresponden a la primera parte del informe que será emitido el 18 de marzo, el cual promete revelar más detalles de esta salida que ya viene generando reacciones en la farándula local.