Jaime Bayly volvió a llamar la atención con una historia familiar que mezcla lujo, dinero y un momento incómodo tras la celebración de su hija. En una reciente columna, el escritor contó que asumió el presupuesto de la boda de Paola Bayly en Lima, aunque la sorpresa llegó después, cuando recibió un mensaje en el que le pedían cubrir montos que no estaban previstos.

Fiel a su estilo irónico, relató que ya había quedado sin fondos tras pagar la fiesta y que, por ello, se negó a asumir nuevas cuentas. En el mismo texto, además, compartió una anécdota con su exsuegro que terminó robándose parte de la escena.

Hija de Jaime Bayly le pidió más dinero a su padre, pese a que él pagó toda su boda

En su columna, Jaime Bayly explicó que fue el encargado de solventar los gastos acordados para el matrimonio de su hija Paola en la capital peruana. Incluso recordó que su madre le consultó si acudiría vestido de esmoquin y pajarita, tal como figuraba en la invitación. Sin embargo, dejó en claro que asistiría con un traje negro hecho a medida y corbata del mismo color, pues, según relató, al haber pagado la celebración prefería vestir a su manera.

Para Bayly, todo estaba cubierto dentro de lo presupuestado y no esperaba mayores sobresaltos una vez terminada la fiesta. Pero la calma duró poco. Al día siguiente de la boda de la hija de Jaime Bayly, Paola le envió un correo para comunicarle que todavía había “cuentas adicionales por pagar”. El escritor aseguró que el pedido lo tomó por sorpresa, sobre todo porque ya había desembolsado una suma importante para la ceremonia y la recepción.

“Al día siguiente, ella me escribió un correo, informándome de que había algunas cuentas adicionales por pagar. (…) Me he quedado seco de fondos, me disculpé. Estoy aguja, añadí, que es como los jóvenes en esa ciudad, también llamados flacos, se describen a sí mismos cuando están cortos de dinero”, señaló el escritor.

PUEDES VER: Hija de Jaime Bayly celebra elegante boda religiosa y comparte imágenes de la fiesta con su hermana mayor

Jaime Bayly relata anécdota en la boda de su hija Paola

Además del episodio económico, Jaime Bayly dedicó un tramo de su relato a una situación ocurrida durante la ceremonia. Allí recordó que su relación con su exsuegro no había sido precisamente cercana y que, por esa razón, le sorprendió que se le acercara con amabilidad en plena boda. Según narró, el padre de su expareja, a quien describió como un próspero empresario hotelero, lo saludó con cortesía y luego lo condujo hasta la primera fila.

Bayly contó que obedeció la indicación para evitar tensiones y porque interpretó el gesto como una señal de distensión entre ambos. Sin embargo, la escena tomó un giro inesperado cuando se sentó en un banco metálico ubicado junto a su madre. De acuerdo con su versión, el asiento cedió, el cojín se deslizó y terminó cayendo en el jardín ante la mirada de varios presentes.

El momento, lejos de pasar inadvertido, provocó las risas de su madre y de su exsuegro. El propio exconductor de ‘El francotirador’ relató que este último celebró la caída con una frase burlona sobre su peso, en una escena que resumió el tono entre incómodo y humorístico que atravesó buena parte de la boda de su hija Paola.