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Las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y la exorbitante cifra que habrían gastado en su fiesta

Magaly Medina identificó a dos de las jóvenes modelos que estuvieron junto a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en las fiestas que realizaron en Argentina.

Ampay de 'Magaly TV: la firme' provocó el fin de la relación de Mario Irivarren y probablemente el matrimonio de Francho Sierralta. . Foto: Composición LR/ATV.
Ampay de 'Magaly TV: la firme' provocó el fin de la relación de Mario Irivarren y probablemente el matrimonio de Francho Sierralta. . Foto: Composición LR/ATV.

Magaly Medina reveló la identidad de dos de las modelos que estuvieron en Argentina junto a Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta durante la fiesta que realizaron en el yate y la piscina, el viernes 13 y sábado 14 respectivamente. Este hecho provocó el fin de la relación de Irivarren, tras besarse con dos de ellas, y probablemente también la ruptura del matrimonio de Francho.

Además, el programa de ATV informó que los cuatro involucrados habrían gastado alrededor de US$8.000 solo en la estadía en Buenos Aires durante tres días y en el alquiler del yate de dos pisos, donde hubo bailes, besos y muestras de afecto.

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¿Quiénes son las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina?

Según la investigación realizada por ‘Magaly TV: la firme’, una de las mujeres que tuvo un rol importante en la fiesta de los chicos reality fue Pamela Vato. Ella estuvo presente desde el inicio, tanto en el yate como en la fiesta en la piscina, y el programa la describe como una de las que lideraba el grupo de chicas

La otra modelo fue identificada como Ximenina, quien participó solo en la fiesta de la piscina, el sábado 14 de marzo. Ella compartió en sus redes sociales las imágenes de la reunión, donde aparece posando en ropa de baño.

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¿Cuánto pagaron Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi por la fiesta en Argentina?

El programa de Magaly Medina también mencionó el precio que habrían pagado los chicos reality durante su estadía en Argentina con las modelos. El alquiler del yate de dos pisos, que contaba con cuartos en su interior y donde Mario Irivarren se besó con dos mujeres, habría costado US$2.000 solo por ocho horas. No incluía comida ni bebidas.

Asimismo, el alquiler del country con piscina, junto con la comida y el alcohol durante los tres días de fiesta en Argentina, habría costado US$6.000 formando parte de un paquete completo.

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