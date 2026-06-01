José María Balcázar se vuelve a reunir con Jimmy Pflucker en Palacio de Gobierno tras encuentro en Miraflores

Presidente y empresario se reunieron este 1 de junio en Palacio de Gobierno. Foto: composición LR

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El presidente José María Balcázar sostuvo una nueva reunión con Jimmy Pflucker, dueño de Panamericana Televisión, en Palacio de Gobierno. De acuerdo con los registros de ingreso difundidos este 1 de junio, el empresario acudió a la sede del Ejecutivo para participar en una cita privada con el mandatario que se extendió por poco más de una hora según información que publicó la periodista Graciela Villasís y que corroboró este medio.

La visita llamó la atención debido a que no se trata del primer acercamiento entre ambos en los últimos días. La semana pasada, el programa 'Ocurre ahora' captó a Balcázar saliendo de un almuerzo en el restaurante La Tiendecita Blanca, en Miraflores, donde también estuvo presente Pflucker.

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En esta oportunidad, los registros también consignan el ingreso del conductor de televisión Hugo Guerra. Hasta el cierre de esta nota, la Presidencia no había informado oficialmente cuál fue la agenda abordada durante la reunión ni los acuerdos que pudieron discutirse en el encuentro.

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Jimmy Pflucker y los cuestionamientos por sus reuniones con el presidente

La nueva reunión entre José María Balcázar y Jimmy Pflucker ha generado interrogantes debido a la falta de información oficial sobre los asuntos tratados. Hasta el momento, la Presidencia no ha difundido una agenda de trabajo ni ha precisado los motivos que justificaron el encuentro privado realizado en Palacio de Gobierno.

El empresario es conocido por ser propietario de Panamericana Televisión y por sus actividades en el sector minero. Su acercamiento al mandatario cobra relevancia porque en menos de una semana participó en dos reuniones con el jefe de Estado. La primera ocurrió en un restaurante de Miraflores y la segunda, dentro de la sede del Ejecutivo.