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Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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Política

Keiko Fujimori no mencionó ningún caso de violaciones a los derechos humanos durante su presentación en el debate

En su lugar, la candidata se refirió a los elementos fundamentales de los derechos humanos, como el acceso a los servicios básicos para vivir con dignidad, y exhortó no solo a 'mirar al pasado'.

Keiko Fujimori no mencionó ningún caso de violaciones a los derechos humanos durante su presentación en el debate
Keiko Fujimori no mencionó ningún caso de violaciones a los derechos humanos durante su presentación en el debate
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Keiko Fujimori fue esquiva ante los casos de violaciones de derechos humanos durante el debate presidencial. Pese a que Roberto Sánchez la confrontó y le exigió su postura frente a los asesinatos durante las manifestaciones sociales del 2022 y 2023 y sobre las esterilizaciones forzadas, ella no respondió.

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En su lugar, la candidata se refirió a los elementos fundamentales de los derechos humanos, como el acceso a los servicios básicos para vivir con dignidad, y exhortó no solo a 'mirar al pasado'.

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“Los derechos humanos no se defienden únicamente mirando al pasado para condenar las heridas que el país no debe repetir. Estos también se defienden mirando al presente y al futuro de los 34 millones de peruanos. Estos derechos parten del acceso al agua, a los servicios básicos y obras que nos permitan vivir con dignidad”, exclamó.

Seguidamente, enumeró una serie de propuestas de gobierno diferenciadas para costa, sierra y selva, a fin de mejorar los servicios básicos y fomentar la infraestructura.

Roberto Sánchez encaró a Fujimori por las muertes en protestas y las esterilizaciones forzadas

Sánchez aprovechó tales ausencias para cuestionar a Fujimori por casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos y recordarle los antecedentes del fujimorismo en ese sentido.

“Yo creo que en realidad no tienes derecho de hablar de democracia ni derechos humanos con todo el legado que viene desde realidad la dictadura que fue impuesta con tanquetas el año 93”, increpó el candidato de Juntos por el Perú.

Destacó que Fujimori debía rendir cuentas a la justicia por los asesinatos de más de 50 personas durante las manifestaciones sociales contra Dina Boluarte a fines del 2022 e inicios del 2023.

“(Usted) ha blindado. No le ha importado la vida de más de 50 compatriotas con su socia Dina Boluarte cubierta con impunidad, archivando la investigación, burlándose del pueblo. Es usted. Yo rechazo. Violencia venga de donde venga. En Juntos por el Perú apostamos por la paz, por la vida. Si alguien tiene causas pendientes con la justicia que dé cuentas. Yo defiendo la vida. Soy un hombre demócrata”, destacó.

“Creemos que el estado intercultural es muy importante. Somos una nación quechua, aimara, amazónica y ese rostro es importante afirmarlo. El Estado inclusivo necesita cero discriminación de cualquier índole para un nuevo comienzo patriótico. Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad interamericana, el acuerdo de Escazú, el acuerdo Chapultepec que tiene que ver sobre medio ambiente y libertad de expresión y libertad de prensa. Creo que hay que fortalecer nuestra presencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros predicamos con el ejemplo, ¿cuándo va a dar justicia a los asesinatos del sur que usted viene secundando con impunidad?”, agregó.

En otro momento, recordó a la candidata acciones durante el régimen de su padre.

“Nosotros queremos salud sexual de verdad, prevención. Nunca más un gobierno debe caminar por las esterilizaciones masivas que es un triste y vergonzoso legado del gobierno de Fujimori”, dijo.


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