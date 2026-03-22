La actriz Alessa Wichtel atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal junto al futbolista Aldo Corzo, jugador de Universitario de Deportes. En una reciente entrevista, la artista de 30 años decidió hablar por primera vez sobre su relación y reveló detalles de cómo el deportista de 35 años la conquistó.

Aunque han optado por la privacidad, la actriz de 'Sube a mi nube' expresó lo enamorada que se encuentra y destacó el apoyo constante de su pareja. “Es una pareja a quien le encanta que yo brille, así como a mí me encanta que él brille”, señaló para Trome.

Aldo Corzo y Alessa Wichtel. Foto: Instagram

Alessa Wichtel confiesa cómo la conquistó Aldo Corzo

La popular Macarena de 'Valentina valiente' contó que el inicio de su historia con Aldo Corzo estuvo marcado por una fuerte conexión emocional. Si bien destacó que le gusta cómo baila el futbolista, aseguró que lo que realmente la conquistó fue su forma de ser.

“Debo decir que me encanta cómo baila. Cuando nos estábamos conociendo hemos bailado, pero lo que más me enamoró de él fueron nuestras conversaciones. Conectamos mucho en los valores, en la fe en Dios, y lo que más me enamoró fue su corazón”, relató. Según explicó, desde su primera conversación sintieron una conexión especial que fortaleció su relación.

Alessa Wichtel destaca el apoyo de Aldo Corzo y habla de su relación

La actriz de 30 años resaltó la dinámica que mantiene con el futbolista pese a las diferencias en sus profesiones. “Hemos encontrado mucho entendimiento, a pesar de que tenemos carreras distintas y donde hay mucho sacrificio. Los horarios de ambos son intensos, pero nos comprendemos”, afirmó.

Asimismo, elogió la personalidad del futbolista, a quien describió como una persona “sabia y centrada”, destacando además su constante respaldo en su carrera artística. “Respeta mucho mi trabajo, me apoya, celebra y hasta me ayuda a pasar letra. Es un gran compañero que sabe estar ahí en los momentos importantes”, añadió.

La actriz también respondió sobre la posibilidad de casarse con Aldo Corzo, dejando en claro que todo pasará a su debido tiempo. “Creo que todo llega en el momento indicado. He sido criada de manera tradicional y cuando llegue el momento se dará”, concluyó.