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Cómico ambulante ‘Kiwi’ anuncia que se convertirá en padre y su novia tiktoker luce su avanzado embarazo

Integrante de ‘El reventonazo de la chola’, John Muñoz, más conocido como ‘Kiwi’, mostró la ecografía de su novia, revelando que ya tiene seis meses de embarazo.

'El pequeño Kiwi' es uno de los cómicos ambulantes más populares del medio artístico. Foto: Composición LR/Instagram.
'El pequeño Kiwi' es uno de los cómicos ambulantes más populares del medio artístico. Foto: Composición LR/Instagram.
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Kiwi, conocido cómico ambulante e integrante de 'El reventonazo de la chola', anunció a través de sus redes sociales que se convertirá en padre por primera vez. El humorista compartió, junto con su novia tiktoker, Fiori Cruz, una ecografía que revela los seis meses de embarazo de su pareja y en la que ambos se lucen muy sonrientes.

“De lo que estás sembrando, pronto se sostiene. Vienen cosas grandes”, escribió la influencer en su cuenta oficial de TikTok. Además, aseguró que dará a luz dentro de tres meses. Este será su segundo hijo, ya que tiene otro fruto de una relación anterior.

Cómico Kiwi anunció que se convertirá en padre por primera vez. Foto: Facebook.

Cómico Kiwi anunció que se convertirá en padre por primera vez. Foto: Facebook.

PUEDES VER: ¡Deja atrás a Chikiplum! Chikipluna se da APASIONADOS BESOS con Kiwi, cómico de 'El reventonazo de la Chola'

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'Kiwi' muestra su felicidad por convertirse en padre por primera vez

John Muñoz, más conocido como 'Kiwi', compartió una publicación en sus redes sociales donde expresó su felicidad al estar a pocos meses de convertirse en padre por primera vez. El cómico espera con ansias la llegada de su bebé y ya cuenta los días para ese esperado momento.

“A nada de tenerte en mis brazos. Te espero con muchas ansias. Gracias a Dios por bendecirme tanto”, escribió el también imitador y añadió un mensaje de amor para su novia y madre de su futuro hijo: “Tú y yo para siempre”.

La pareja, que actualmente convive, también crea contenido de humor para sus redes sociales, donde recibe cientos de Me gusta y comentarios de seguidores que la felicitan por esta nueva etapa en su relación sentimental.

PUEDES VER: Chikipluna NIEGA beso con Kiwi y REVELA su verdad sobre ampay con actor cómico: "Me sembraron, lastimosamente caí"

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'Kiwi' y su ampay besándose con 'Chikipluna'

'Kiwi' se volvió tendencia meses atrás tras protagonizar un ampay con la también humorista Katy Prado, conocida como 'Chikipluna'. Las cámaras de Magaly Medina los captaron mientras se besaban, lo que desató rumores sobre un posible romance entre ambos artistas.

Sin embargo, al ser abordado por una reportera, el cómico negó tajantemente cualquier vínculo sentimental: “No tenemos nada, señorita, no hay nada de besos. Fue todo armado y vendido, yo tengo pareja”, declaró.

No obstante, la situación tomó otro rumbo cuando la novia del humorista aseguró que ya no mantenía una relación con él, luego de descubrir conversaciones comprometedoras entre 'Kiwi' y 'Chikipluna'.

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