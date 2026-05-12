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Edson Dávila 'Giselo' rompe su silencio tras "traición" a Gisela Valcárcel: "Prefiero ser Judas con plata y con trabajo"

Generó revuelo con sus declaraciones. Según Edson Dávila, colegas que se marcharon con Gisela Valcárcel y GV Producciones ya no tienen empleo. Además, no le ofrecieron un proyecto concreto.

Gisela Valcárcel se marchó de América TV con GV Producciones a finales de 2025.
Gisela Valcárcel se marchó de América TV con GV Producciones a finales de 2025. | Foto: composición LR/La Linares
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Edson Dávila 'Giselo' sorprendió con sus revelaciones en torno a su mediática “traición” a Gisela Valcárcel. En una entrevista con Verónica Linares, el presentador de ‘América Hoy’ remeció el set al admitir que prefirió ser un “Judas” con estabilidad laboral e ingresos antes que aventurarse a un reto laboral incierto junto a la ‘Señito’, quien se mudó con su productora GV Producciones y parte del equipo del magazine de espectáculos a Panamericana Televisión a finales de 2025.

Según confesó por primera vez el conductor, cuando le propusieron cambiar de televisora, no le hablaron de un proyecto concreto en el que podría trabajar. Por ese motivo, optó por priorizar su profesión por encima del vínculo con la madre de Ethel Pozo.

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‘Giselo’ expone que excolegas de América TV se quedaron sin empleo tras marcharse con Gisela Valcárcel

En el podcast de Verónica Linares, ‘La Linares’, ‘Giselo’ descartó haber traicionado a Gisela Valcárcel y reconoció que volvería a tomar la decisión de quedarse en América TV, considerando que muchos de sus colegas que se marcharon con GV Producciones ya no tienen empleo. “No he cometido ningún error. Además, lo volvería a hacer porque, hoy por hoy, lamentablemente, los que se fueron a GV se han quedado sin trabajo y eso me da mucha pena. Me pongo a pensar: ¿si yo me iba, también me iba a quedar sin trabajo? Gracias a Dios que tomé esa decisión de quedarme en América”, declaró, en aparente referencia a la cancelación de programas vinculados a la empresa que fueron cancelados en poco tiempo.

En esa línea, la periodista le cuestionó por qué en ese entonces decidió no apostar por Gisela. En ese momento, el presentador de ‘América Hoy’ expuso por primera vez: “Es que no había nada seguro. Te dicen: ‘Vente conmigo’. Ya, ¿pero qué hay? No hay todavía nada”.

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“Prefiero ser Judas con plata”: ‘Giselo’ genera revuelo al hablar sobre “traición” a Gisela Valcárcel

La revelación de ‘Giselo’ sorprendió a Verónica Linares, quien escuchó cómo el conductor buscaba que el público conociera la verdad detrás de su supuesta “traición” a la ‘Señito’. “No había nada, por eso quiero que la gente lo sepa. La gente habla a veces, y no los juzgo porque está bien. La gente no sabe lo que hay detrás. Puede opinar de lo que se ve afuerita”, precisó con calma.

Minutos después, Dávila dejó la serenidad de lado y se sinceró al admitir que, cualquiera que fuera su decisión, igual habría sido juzgado. “Si me iba, ‘el patero’; si me quedaba, ‘Judas’”, aseguró. Finalmente, confesó que prefirió cargar con la etiqueta de traidor, pero mantener estabilidad laboral. “Prefiero ser Judas con plata y con trabajo. Perdóname, pero si algo me caracteriza es que soy bien sincero”, expresó, fiel a su estilo irreverente, lo que provocó gritos de la periodista y su equipo del pódcast.

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