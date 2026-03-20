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Jaime Bayly posa en una foto junto a su esposa Silvia Núñez del Arco y su expareja Sandra Masías: "Las mujeres de mi vida"

La fotografía fue tomada durante la boda civil de la hija de Jaime Bayly, celebrada en Nueva York en noviembre de 2025. Además, el escritor aparece junto a todas sus hijas.

El escritor lució contento rodeado de todos los miembros de su familia Foto: Composición LR
El escritor lució contento rodeado de todos los miembros de su familia Foto: Composición LR | Instagram

A través de su cuenta personal de Facebook, el escritor peruano Jaime Bayly publicó una fotografía familiar que asombró a sus seguidores. En la instantánea, el autor de 'No se lo digas a nadie' aparece de izquierda a derecha junto a sus hijas Zoe y Camila Bayly, su expareja Sandra Masías, su hija Paola Bayly y su esposa Silvia Núñez del Arco

La publicación fue acompañada con un breve pie de foto: "Las mujeres de mi vida". Además, la imagen causó gran revuelo en redes sociales, al reunir en un mismo cuadro a su actual esposa, con quien contrajo matrimonio en 2011, y su expareja, con quien estuvo casado durante cuatro años. La fotografía fue tomada durante la boda de su hija Paola Bayly, celebrada en Nueva York en noviembre de 2025.

Jaime Bayly

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Usuarios reaccionan a foto de Jaime Bayly junto a su esposa y expareja

Tras la difusión de la imagen, los usuarios en redes sociales destacaron la importancia de que, en un momento familiar tan significativo como la boda de su hija, Jaim Bayly haya podido disfrutar del evento sin conflictos ni rencillas. 

Los cibernautas comentaron mensajes como: “Solo los que te seguimos de años sabemos todo lo que has tenido que pasar para tener una foto así”, “Hermoso”, “Excelente nivel de tolerancia y madurez”, “Qué justo Jaimito, la vida te ha dado la oportunidad de reunirte con todas ellas” y “La fiesta en paz”.

Jaime Bayly

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¿Asistió Jaime Bayly a la boda religiosa de su hija en Lima?

Uno de los grandes ausentes, al menos en las fotografías, durante la boda religiosa de Paola Bayly en Lima, fue el escritor peruano Jaime Bayly. Incluso, la novia caminó al altar junto a su hermana mayor, Camila Bayly, lo que alimentó las especulaciones sobre la ausencia del autor de ‘Yo amo a mi mami’ en un momento tan importante en la vida de su hija. 

Aunque ningún miembro de la familia había compartido imágenes de Jaime con Paola durante la ceremonia nupcial en la capital peruana, el exconductor de ‘El francotirador’ publicó el 18 de marzo una nueva fotografía familiar junto a su madre, Doris Mary Letts, rodeado de todos sus hijos. Según el propio escritor, la imagen fue tomada en “la boda de mi hija Paola, celebrada en Lima el pasado 14 de marzo de 2026”, dejando claro que sí estuvo presente en la celebración. 

Jaime Bayly

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