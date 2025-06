El futbolista Aldo Corzo ha sorprendido a sus seguidores al hablar por primera vez de manera abierta sobre su relación sentimental con la actriz Alessa Wichtel, con quien recientemente celebró tres meses de romance. Durante una entrevista con el programa 'América espectáculos', el deportista no dudó en confirmar el inicio de su historia de amor, dejando entrever que todo comenzó tras una inesperada coincidencia en el cine. “Sí, así es, ahí la conocí y ahí vamos”, expresó el jugador, haciendo referencia a la película 'Sube a mi nube', donde, según contó Wichtel, fue el primer lugar en el que el futbolista de Universitario la vio.

Cabe recordar que la relación entre Aldo Corzo y Alessa Wichtel se hizo pública el pasado miércoles 16 de abril, cuando ambos decidieron confirmar su romance ante los medios, generando una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. Desde entonces, la pareja ha despertado el interés del público y los medios de entretenimiento, y ahora, con estas recientes declaraciones, se conoce un poco más sobre cómo nació esta historia de amor que parece ir consolidándose paso a paso.

Aldo Corzo revela cómo se enamoró de Alessa Wichtel

Durante su reciente aparición en el estreno de la obra de teatro 'Un robo hasta las patas', donde acompañó a Alessa Wichtel, Aldo Corzo no solo demostró su apoyo incondicional a la actriz, sino que también compartió detalles sobre cómo ha evolucionado su relación. “Contento de estar aquí, superlindo, compartir una nueva experiencia juntos (...) Estamos superbién gracias a Dios”, comentó con una sonrisa, dejando ver que su vínculo con Alessa va tomando cada vez más fuerza, pese a la atención mediática que los rodea desde que confirmaron su romance.

El defensor de Universitario también fue honesto sobre cómo ambos están enfrentando esta nueva etapa en sus vidas, marcada por una exposición pública que no es común para ellos. “Es nuevo para los dos (la exposición mediática). Nos gusta el perfil bajo, es la verdad, no nos gusta hacer mucho humo. Estamos tranquilos, perfil bajo, no nos gusta que la gente se entere”, explicó.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Aldo Corzo y Alessa Wichtel?

Desde que Aldo Corzo y Alessa Wichtel oficializaron su relación con románticas imágenes en redes sociales, los fans no solo celebraron el nuevo romance, sino que también mostraron curiosidad por detalles personales de la pareja, como sus edades. La conexión entre el futbolista y la actriz ha generado comentarios positivos, sobre todo por la complicidad que demuestran en cada aparición pública.

Alessa Wichtel, protagonista de la cinta 'Sube a mi nube', nació el 20 de mayo de 1994 y actualmente tiene 30 años. Curiosamente, Aldo Corzo también nació un 20 de mayo, pero en 1989, por lo que el jugador de Universitario acaba de cumplir 35. Esta coincidencia de cumpleaños ha llamado la atención de muchos seguidores, quienes destacan que, a pesar de la diferencia de cinco años, ambos lucen muy cercanos en edad gracias a su estilo fresco y juvenil.