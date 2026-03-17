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Youna brinda apoyo a Samahara Lobatón tras su posible renuncia a 'La granja VIP': "Creo en ti y en que saldrás ganadora"

El barbero le envió un mensaje a samahara Lobatón en medio de la polémica por la posible renuncia al reality 'La granja VIP'.

Youna manda mensaje a Samahara Lobatón. Foto: Instagram/TikTok
Youna manda mensaje a Samahara Lobatón. Foto: Instagram/TikTok

Youna expresó su respaldo a Samahara Lobatón luego de que se revelara que la influencer habría querido renunciar al reality 'La granja VIP', tras su estreno el 16 de marzo. A través de sus redes sociales, el barbero, quien reside en Estados Unidos, le dedicó un sentido mensaje para animarla.

“Creo en ti y en que saldrás ganadora. Como te dije, somos un equipo, tú encárgate de adentro que yo de afuera”, escribió Youna, dejando en claro que sigue apoyándola pese a la distancia. Sus palabras llegan en un momento clave, luego de que se conociera que la hija de Melissa Klug atravesó un difícil episodio dentro del programa.

Mensaje de Youna a Samahara

Mensaje de Youna a Samahara

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Youna anima a Samahara tras revelarse que habría renunciado a ‘La granja VIP’

El respaldo de Youna se da luego de que el influencer Ric La Torre revelara que la hija de Abel Lobatón habría intentado abandonar el reality tras protagonizar un fuerte escándalo. Según adelantó, lo ocurrido generó gran tensión durante la segunda gala del programa.

“La segunda gala me dicen que estuvo fuerte. Fuerte es muy poco. Todo el escándalo que se armó con Samahara y que Samahara también lo habría armado. ¿Qué pasó? ¿Qué la motivó a intentar decir ‘me voy’?”, comentó el influencer, dejando entrever que los detalles serán revelados en la emisión del martes 17 de marzo.

Estas versiones coinciden con lo dicho por la propia influencer durante su ingreso al reality, cuando confesó: “He querido renunciar hasta hace dos horas, pero voy a demostrarle al Perú de qué estoy hecha y sé que voy a ganar”. A pesar de las dificultades, Samahara decidió continuar en competencia.

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Samahara grita su amor por Youna en ‘La granja VIP’

Durante su presentación en el reality, la influencer protagonizó un emotivo momento al expresar públicamente sus sentimientos hacia Youna, dejando en claro que, aunque no mantienen una relación formal, el cariño sigue intacto.

“Yo tengo un amor afuera, en Estados Unidos, que le mando todo mi amor, todo mi cariño, yo sé que él me está apoyando”, expresó la influencer frente a cámaras. Sin embargo, también aclaró su situación sentimental actual: “Yo no estoy con él, no tengo una relación con él, pero él sabe que tiene todo mi amor”.

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