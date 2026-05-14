HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

JNJ inicia evaluación de 21 candidatos para elegir al próximo jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia revisará los perfiles de abogados, ingenieros y especialistas en gestión pública que buscan asumir la conducción de la ONPE por los próximos cuatro años. El proceso incluye evaluación curricular, examen de conocimientos y entrevista personal.

JNJ ya cuenta con los perfiles para el reemplazo de Piero Corvetto como representante de la ONPE. Foto: composición LR
JNJ ya cuenta con los perfiles para el reemplazo de Piero Corvetto como representante de la ONPE. Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició la evaluación de 21 postulantes que compiten para convertirse en el próximo jefe de la ONPE, entidad encargada de organizar las elecciones en el país. Según reveló RPP, el organismo ya cuenta con la relación oficial de candidatos aptos para continuar en el concurso público que definirá al reemplazo de Piero Corvetto. Los postulantes que presenten observaciones en su documentación tendrán plazo hasta el 14 de mayo para subsanarlas y seguir en carrera.

Únete a nuestro canal de política y economía

En dicha lista figuran profesionales vinculados al derecho, la ingeniería, la economía y la gestión pública. Predominan los abogados con estudios de posgrado en derecho constitucional, penal económico y gobernabilidad. También aparecen ingenieros industriales, especialistas en sistemas, economistas y profesionales con experiencia en administración estatal y modernización pública. Algunos ya participaron antes en procesos similares.

TE RECOMENDAMOS

"¡INADMISIBLE!": PJ CHOTEA A REGGIARDO POR ELECCIONES COMPL. | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congresista Francis Paredes es investigada por presunta red criminal vinculada a contratos millonarios en Ucayali

lr.pe

Entre los nombres incluidos figuran postulantes que ya participaron en concursos anteriores convocados por la JNJ. David César Espinoza Acosta, Teresa Giovanna Durand Silva, José Alfredo Pérez Duharte e Yvan Mao Vera Velarde postularon, en 2020, a la jefatura de la ONPE. Además, Augusto Ernesto Bernuy Alva, Carlos Martín Loyola Escajadillo y Jorge Félix Balarezo Rengifo intentaron acceder antes a la dirección del Reniec.

El cronograma aprobado por la JNJ establece que los postulantes deberán pasar por una evaluación curricular, una prueba de conocimientos y entrevistas personales. Además, el proceso incorpora mecanismos de control de confianza y revisión de antecedentes. La votación final para elegir al nuevo jefe de la ONPE está prevista para inicios de julio.

La elección del nuevo representante de la ONPE ocurre después de las críticas por las fallas logísticas registradas durante las Elecciones Generales 2026 y tras la salida de Piero Corvetto. El organismo electoral recibió cuestionamientos de diversos sectores políticos por retrasos y problemas operativos durante la jornada electoral del 12 de abril.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JNJ inició procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto por fallas en las elecciones 2026

JNJ inició procedimiento disciplinario contra Piero Corvetto por fallas en las elecciones 2026

LEER MÁS
La JNJ altera la composición de la Corte Penal Nacional

La JNJ altera la composición de la Corte Penal Nacional

LEER MÁS
Delia Espinoza: "El mensaje que deja la JNJ es que quien no se alinea, le arruinan la carrera"

Delia Espinoza: "El mensaje que deja la JNJ es que quien no se alinea, le arruinan la carrera"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Primero La Gente anunció que Marisol Pérez Tello no está de acuerdo con apoyo a Roberto Sánchez

Primero La Gente anunció que Marisol Pérez Tello no está de acuerdo con apoyo a Roberto Sánchez

LEER MÁS
Congresista Francis Paredes es investigada por presunta red criminal vinculada a contratos millonarios en Ucayali

Congresista Francis Paredes es investigada por presunta red criminal vinculada a contratos millonarios en Ucayali

LEER MÁS
ONPE rechazó rendición de cuentas de “Miki” Torres por viaje a Europa

ONPE rechazó rendición de cuentas de “Miki” Torres por viaje a Europa

LEER MÁS
Lesli Gonzáles renunció a la Comisión de Gracias Presidenciales en medio de pedido de indulto a Pedro Castillo

Lesli Gonzáles renunció a la Comisión de Gracias Presidenciales en medio de pedido de indulto a Pedro Castillo

LEER MÁS
Francis Paredes: presunta red criminal que lideraría congresista habría amasado hasta S/2 millones, según Fiscalía

Francis Paredes: presunta red criminal que lideraría congresista habría amasado hasta S/2 millones, según Fiscalía

LEER MÁS
EN VIVO JNE inicia proclamación descentralizada de los resultados: conoce resultados de la primera vuelta por regiones

EN VIVO JNE inicia proclamación descentralizada de los resultados: conoce resultados de la primera vuelta por regiones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025