JNJ inicia evaluación de 21 candidatos para elegir al próximo jefe de la ONPE

JNJ ya cuenta con los perfiles para el reemplazo de Piero Corvetto como representante de la ONPE. Foto: composición LR

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició la evaluación de 21 postulantes que compiten para convertirse en el próximo jefe de la ONPE, entidad encargada de organizar las elecciones en el país. Según reveló RPP, el organismo ya cuenta con la relación oficial de candidatos aptos para continuar en el concurso público que definirá al reemplazo de Piero Corvetto. Los postulantes que presenten observaciones en su documentación tendrán plazo hasta el 14 de mayo para subsanarlas y seguir en carrera.

En dicha lista figuran profesionales vinculados al derecho, la ingeniería, la economía y la gestión pública. Predominan los abogados con estudios de posgrado en derecho constitucional, penal económico y gobernabilidad. También aparecen ingenieros industriales, especialistas en sistemas, economistas y profesionales con experiencia en administración estatal y modernización pública. Algunos ya participaron antes en procesos similares.

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Entre los nombres incluidos figuran postulantes que ya participaron en concursos anteriores convocados por la JNJ. David César Espinoza Acosta, Teresa Giovanna Durand Silva, José Alfredo Pérez Duharte e Yvan Mao Vera Velarde postularon, en 2020, a la jefatura de la ONPE. Además, Augusto Ernesto Bernuy Alva, Carlos Martín Loyola Escajadillo y Jorge Félix Balarezo Rengifo intentaron acceder antes a la dirección del Reniec.

El cronograma aprobado por la JNJ establece que los postulantes deberán pasar por una evaluación curricular, una prueba de conocimientos y entrevistas personales. Además, el proceso incorpora mecanismos de control de confianza y revisión de antecedentes. La votación final para elegir al nuevo jefe de la ONPE está prevista para inicios de julio.

La elección del nuevo representante de la ONPE ocurre después de las críticas por las fallas logísticas registradas durante las Elecciones Generales 2026 y tras la salida de Piero Corvetto. El organismo electoral recibió cuestionamientos de diversos sectores políticos por retrasos y problemas operativos durante la jornada electoral del 12 de abril.