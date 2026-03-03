HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Flavia Laos sueña con abrir el concierto de BTS en Lima 2026 y deja misterioso mensaje: “Ya me llegó la llamada”

La cantante Flavia Laos expresó su deseo de abrir el esperado concierto de BTS en Lima, mencionando que su vinculación con HYBE America podría facilitar este encuentro con la famosa banda.

Flavia Laos firma con HYBE America y se prepara para abrir el concierto de Kapo en Lima el 27 de marzo en Costa 21. Foto: Francisco Erazo-La República
Flavia Laos firma con HYBE America y se prepara para abrir el concierto de Kapo en Lima el 27 de marzo en Costa 21. Foto: Francisco Erazo-La República

Flavia Laos no puede con la emoción. Además de haber firmado con HYBE America, la división estadounidense del conglomerado surcoreano HYBE, responsable del éxito de bandas como BTS; la artista peruana se mostró emocionada al anunciar que abrirá el concierto de Kapo en Lima este 27 de marzo en Costa 21, en San Miguel.

El artista colombiano ofrecerá por primera vez un show exclusivo en Lima como parte de su gira ‘Por si alguien nos escucha Tour’ y contará con artistas invitados como Flavia Laos, La Charanga Habanera, Los 4 de Cuba, entre otros. Kapo promete hacer vibrar el Costa 21 con una propuesta que integra reggaetón, trap y pop latino. Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket.

PUEDES VER: Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: 'Mi cuerpo habló por sí solo'

lr.pe

Flavia Laos abrirá el show de Kapo y presentará su nuevo EP

En conversación con La República desde Costa 21, donde Flavia Laos compartirá escenario con Kapo, la cantante y actriz peruana reveló que no se imaginó que iba a abrir un show de un artista tan conocido como Kapo.

“Estoy supercontenta porque estoy logrando cosas que nunca me imaginé. Kapo es un artista internacional y a mí me encantan sus canciones. Están supervirales en TikTok”, expresó Laos.

La actriz también se mostró satisfecha por sus logros musicales, como el haber firmado con HYBE America, con la que este 6 de marzo lanzará su EP ‘La rubia enamorada’, donde expresa su lado más romántico y hace un repaso por su recorrido sentimental.

“Los que me firmaron a mí se llaman HYBE America, que es la sede de América. Estoy supercontenta, en realidad es un sueño que no imaginé. A mí las cosas me están llegando… Es un paso enorme, todo está acomodándose a como siempre lo soñé”, expresó. 

PUEDES VER: Flavia Laos encara a tiktoker Milenka por 'desorganización' en lanzamiento de su canción: 'Arregla tu equipo'

lr.pe

Flavia Laos anhela abrir el concierto de BTS en Lima

La actriz también contó sus deseos de abrir el concierto que BTS ofrecerá en Lima este año y ahora que pertenece a HYBE America, podría facilitarse un encuentro con los asiáticos. “Va a venir, va a venir (BTS). Ya me llegó la llamada”, dijo emocionada.

Cuando le preguntaron si iba a abrir el show de BTS, Flavia Laos indicó: “Todavía, no es así de fácil porque ellos nunca han tenido teloneros, pero me llamó mi jefe y me dijo: ‘porsiacado están abriendo en Perú, así que ojito ojito. Sería increíble, sería ¡wow!’”.

