HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi amenaza con barrer el Poder Judicial | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Flavia Laos graba su nuevo álbum con HYBE, productora de BTS y fans se emocionan: “Te mereces todo lo lindo”

La cantante peruana Flavia Laos da un gran paso en su carrera musical al trabajar con HYBE, sello detrás del éxito global de BTS.

Flavia Laos trabajará con la productora de BTS.
Flavia Laos trabajará con la productora de BTS. | Composición LR / Google

Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al revelar que comenzará las grabaciones de su próximo disco con HYBE, una de las productoras más influyentes de Corea del Sur. La compañía ha impulsado a grupos como BTS, TXT, Seventeen y Enhypen, consolidándose como referente mundial en la industria musical.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió su felicidad por este proyecto y reveló detalles de su llegada a la sede, donde también funciona su sello discográfico, Sin Silencio. “Acompáñenme a las oficinas de HYBE, la sede de mi label 'Sin Silencio', al primer día de grabación de mi álbum ‘La Rubia Peligrosa’, que sale este año. ¡Ando feliz, feliz!”, aseveró la también actriz.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Flavia Laos sorprende a sus fans al anunciar que será la telonera de Nicky Jam en su concierto en Guatemala: ''Es una locura''

lr.pe

HYBE, productora de BTS, recibe a Flavia Laos para grabación de álbum

En el clip difundido en su cuenta de Instagram, Flavia mostró cómo son las instalaciones de la empresa y explicó la dinámica de trabajo antes de entrar a los estudios de grabación. Asimismo, se observó que los artistas tienen acceso a zonas comunes con snacks, ya que las sesiones suelen extenderse durante varias horas.

En esa misma línea, compartió fotografías con las firmas de los integrantes de Enhypen y Santos Bravos, banda conformada por el peruano Alejandro Aramburú, el mexicano Kenneth Lavíll, el puertorriqueño Gabi Bermúdez, el norteamericano Drew Venegas y el brasileño Kauê Penna, dejando constancia de su conexión con grandes talentos internacionales.

PUEDES VER: Magaly Medina lanza duras críticas al reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: 'No tienen códigos'

lr.pe

Fans celebran el proyecto de Flavia Laos junto a disquera de BTS

Los seguidores de la peruana se mostraron emocionados por su nuevo proyecto con una disquera asociada a BTS. En redes sociales, los internautas destacaron el avance de Flavia.

El anuncio coincide con la fiebre por BTS en Perú, tras confirmarse que la banda incluirá a Lima en su gira mundial 2026 con conciertos el 9 y 10 de octubre. Entre los comentarios más destacados se leyeron: “Me encanta Flavia porque poco a poco sin hacer bulla, lo va logrando”, “Te mereces todo lo lindo que te pasa”, “Rómpela amiga”.

Notas relacionadas
Flavia Laos sorprende a sus fans al anunciar que será la telonera de Nicky Jam en su concierto en Guatemala: ''Es una locura''

Flavia Laos sorprende a sus fans al anunciar que será la telonera de Nicky Jam en su concierto en Guatemala: ''Es una locura''

LEER MÁS
Magaly Medina lanza duras críticas al reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: 'No tienen códigos''

Magaly Medina lanza duras críticas al reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: 'No tienen códigos''

LEER MÁS
Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS
Pamela López justifica solicitud de S/64 mil de pensión a Christian Cueva: “Nuestras condiciones y realidades son distintas"

Pamela López justifica solicitud de S/64 mil de pensión a Christian Cueva: “Nuestras condiciones y realidades son distintas"

LEER MÁS
Renzo Schuller no va más en 'Esto es guerra' y le dice adiós a la conducción de los realities: "Ya nos encontraremos en otro lugar"

Renzo Schuller no va más en 'Esto es guerra' y le dice adiós a la conducción de los realities: "Ya nos encontraremos en otro lugar"

LEER MÁS
Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

LEER MÁS
‘Cachaza’ expone cómo logró terminar una relación larga y comparte consejos para cuidar la paz mental: “No es fácil”

‘Cachaza’ expone cómo logró terminar una relación larga y comparte consejos para cuidar la paz mental: “No es fácil”

LEER MÁS
Melanie Martínez muestra cómo luce tras someterse a manga gástrica y cambio de look

Melanie Martínez muestra cómo luce tras someterse a manga gástrica y cambio de look

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aumento de caudal del río Utcubamba destruye carretera y no hay acceso a gran parte de la selva del Perú

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Precio de combustibles HOY 16 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Espectáculos

‘Cachaza’ expone cómo logró terminar una relación larga y comparte consejos para cuidar la paz mental: “No es fácil”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Laura Huarcayo es anunciada como la nueva conductora de Mande Quien Mande para la temporada 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña se excusa de llevar a 13 candidatos al Congreso con sentencias: "Me acabo de enterar"

Absalón Vásquez tiene condena por corrupción, debe S/1 millón y no puede ser candidato

Fiscal Chávez Cotrina cuestiona propuesta de Jerí de entregar compensación económica a víctimas de extorsión: "Podría crear falsas víctimas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025