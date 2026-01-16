Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al revelar que comenzará las grabaciones de su próximo disco con HYBE, una de las productoras más influyentes de Corea del Sur. La compañía ha impulsado a grupos como BTS, TXT, Seventeen y Enhypen, consolidándose como referente mundial en la industria musical.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió su felicidad por este proyecto y reveló detalles de su llegada a la sede, donde también funciona su sello discográfico, Sin Silencio. “Acompáñenme a las oficinas de HYBE, la sede de mi label 'Sin Silencio', al primer día de grabación de mi álbum ‘La Rubia Peligrosa’, que sale este año. ¡Ando feliz, feliz!”, aseveró la también actriz.

HYBE, productora de BTS, recibe a Flavia Laos para grabación de álbum

En el clip difundido en su cuenta de Instagram, Flavia mostró cómo son las instalaciones de la empresa y explicó la dinámica de trabajo antes de entrar a los estudios de grabación. Asimismo, se observó que los artistas tienen acceso a zonas comunes con snacks, ya que las sesiones suelen extenderse durante varias horas.

En esa misma línea, compartió fotografías con las firmas de los integrantes de Enhypen y Santos Bravos, banda conformada por el peruano Alejandro Aramburú, el mexicano Kenneth Lavíll, el puertorriqueño Gabi Bermúdez, el norteamericano Drew Venegas y el brasileño Kauê Penna, dejando constancia de su conexión con grandes talentos internacionales.

Fans celebran el proyecto de Flavia Laos junto a disquera de BTS

Los seguidores de la peruana se mostraron emocionados por su nuevo proyecto con una disquera asociada a BTS. En redes sociales, los internautas destacaron el avance de Flavia.

El anuncio coincide con la fiebre por BTS en Perú, tras confirmarse que la banda incluirá a Lima en su gira mundial 2026 con conciertos el 9 y 10 de octubre. Entre los comentarios más destacados se leyeron: “Me encanta Flavia porque poco a poco sin hacer bulla, lo va logrando”, “Te mereces todo lo lindo que te pasa”, “Rómpela amiga”.