Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

La artista peruana Flavia Laos sorprendió a sus seguidores tras compartir en TikTok uno de los momentos más vulnerables de su vida. La recordada actriz de 'Ven baila quinceañera' reveló que fue diagnosticada con soriasis guttata, una condición autoinmune que afecta la piel y que, según indicó, no tiene cura. La confesión se dio en un video íntimo donde mostró imágenes de su cuerpo cubierto por manchas rojas.

La también modelo explicó que este problema de salud se manifestó durante uno de los periodos más difíciles que vivió en el 2024. La muerte de su abuelo en mayo de ese año y una intensa carga laboral detonaron una etapa de fuerte estrés que, según los médicos, pudo haber desencadenado la enfermedad. “Como siempre, yo me creía una máquina, hasta que mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo”, expresó Laos con evidente emoción.

¿Qué enfermedad incurable padece Flavia Laos?

En el caso de Flavia, las primeras señales aparecieron como puntos rojos dispersos en su cuerpo. Inicialmente, ella y su familia pensaron que se trataba de una reacción alérgica, pero la persistencia de los síntomas la llevó a realizarse una biopsia cutánea, que finalmente confirmó el diagnóstico: padecía de soriasis guttata.

“Nunca había escuchado de eso y me puse a investigar. Resulta que es una enfermedad autoinmune. El doctor me dijo que no se sabe qué la causa, pero muchas veces aparece tras una infección o por estrés”, relató Flavia Laos.

Aunque no es contagiosa, esta condición no tiene cura definitiva. Puede entrar en remisión, pero también puede reaparecer en momentos de desequilibrio emocional o físico. “Esto puede tardar meses en irse o puede quedarse contigo años”, agregó la exchica reality, visiblemente afectada.

Flavia Laos: su lucha con la soriasis y el impacto emocional

En el testimonio publicado en TikTok, Flavia Laos no solo habló de la enfermedad, sino del impacto emocional que ha tenido enfrentarla. La joven confesó que por mucho tiempo evitó mostrar las marcas en su piel por inseguridad y temor al rechazo. Sin embargo, con el paso del tiempo, decidió visibilizar su historia para acompañar a otros que podrían estar viviendo lo mismo.

“A veces sentimos vergüenza de algo que no elegimos y que no podemos controlar. Pero lo he tomado como un llamado para cuidarme, para priorizar mi salud y mi paz mental”, compartió en su video. La también influencer señaló que, a pesar de que las lesiones desaparecieron durante un tiempo, volvieron a aparecer al año siguiente, lo cual la motivó a compartir su experiencia sin filtros.

Lejos de ocultar las marcas en su cuerpo, la ex de Patricio Parodi se mostró con naturalidad y ofreció un mensaje de empatía: “Hoy por hoy no veo la soriasis como algo negativo, lo veo como un recordatorio de que soy humana. Si tú también estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás sola”.