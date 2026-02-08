HOYSuscripcion LR Focus

Mayra Goñi se cruza con su expareja Neutro en evento y la actriz lo evita por completo

Mayra Goñi y Neutro coincidieron en un evento musical, pero evitaron hablarse. El streamer afirmó estar soltero, mientras la actriz se enfocó en sus próximos proyectos.

Neutro es uno de los streamers más polémicos en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Mayra Goñi y el streamer Neutro volvieron a coincidir en un evento público tras el fin de su relación. Ambos asistieron al lanzamiento musical de Flavia Laos junto a Milenka Nolasco, una cita que reunió a diversas figuras del entretenimiento local y que no pasó desapercibida por el reencuentro de la expareja.

Pese a compartir el mismo espacio, la actriz y el creador de contenido evitaron cualquier tipo de interacción. No hubo saludos ni cruces de palabras, lo que dejó en evidencia la distancia que mantienen desde su ruptura, generando comentarios entre los asistentes y en redes sociales.

Mayra Goñi evita hablar de Neutro y halaga a Flavia Laos

Durante el evento, Neutro aclaró su situación sentimental y descartó cualquier tipo de vínculo amoroso actual. El streamer aseguró que llegó solo y que se encuentra enfocado en su tranquilidad personal. “Vine solo, estoy tranquilo y soltero”, señaló, precisando además que Milenka Nolasco es una de sus mejores amigas.

Asimismo, anunció su regreso al streaming tras un tiempo alejado de las plataformas. “Me había retirado del streaming, pero ya estoy listo para volver, listo para retomar las canchas. He venido para apoyar a las chicas, son muy talentosas, Flavia es mi amiga y a Milenka le tengo mucho cariño”, agregó.

Por su parte, Mayra Goñi evitó referirse directamente a su expareja y centró sus declaraciones en Flavia Laos. La actriz destacó que siempre apoyará sus proyectos musicales y no descartó una futura colaboración. Además, expresó su entusiasmo por el próximo estreno de la novela Valentina Valiente, que llegará a la señal de Latina en marzo.

¿Por qué Mayra Goñi y Neutro terminaron su relación?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado públicamente los motivos exactos de su ruptura. Tanto Mayra Goñi como Neutro han optado por mantener los detalles de su vida personal en reserva, evitando declaraciones que profundicen en el fin de su relación.

Lo cierto es que, tras su separación, ambos han seguido caminos distintos, priorizando sus proyectos profesionales. Mientras Mayra continúa enfocada en su carrera actoral y musical, Neutro se prepara para retomar su actividad en el streaming, dejando claro que atraviesa una etapa de estabilidad personal.

