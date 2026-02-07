Flavia Laos y la tiktoker Milenka Nolasco estrenaron la canción ‘Inoxxxente’, el 6 de febrero, en un evento que no fue del agrado de la expareja de Patricio Parodi. La cantante de 28 años expresó su evidente incomodidad por la desorganización de la fiesta que estaba a cargo de la tiktoker junto con una productora.

La situación quedó expuesta a través de una transmisión en vivo en Kick, en el que ambas mostraron los momentos previos al evento mientras se dirigían al lugar en una limosina. Fue allí donde Flavia Laos comenzó a enterarse de las fallas en la producción y no dudó en manifestar su molestia. “La próxima vez que hagas un evento, por favor, supervisa, pero no lo hagas así, no vale la pena, ya te das cuenta”, le dijo directamente a la tiktoker.

Flavia Laos indignada encara a Milenka en evento por estreno de su canción

Durante el evento, la incomodidad de la exintegrante de 'Esto es guerra' fue en aumento al conocer que existían retrasos de varias horas y problemas técnicos, entre ellos inconvenientes con la luz. La cantante dejó en claro que, aunque apreciaba a Milenka, la falta de organización afectaba directamente su trabajo.

“¿Hermana, qué puedo hacer?… Te voy a decir algo, si lo organizo yo, no me estreso, si lo organizas tú sí me voy a estresar obviamente porque ya nos damos cuenta. Te quiero un montón, pero por favor arregla tu equipo”, expresó detrás de cámaras.

Incluso, Flavia Laos decidió comunicarse directamente con la producción del evento para reclamar por lo sucedido. “No pueden hacer esto porque de verdad no es por Milenka, porque Milenka confió en ustedes. El hecho de que usted sea tan desorganizado… cuando hay un evento y se 'vuela' la luz, tienes que tener un grupo electrógeno”, reclamó. “No, es que de verdad es una cag***”, agregó.

Flavia Laos se retira de escenario por 'desorganización' en evento

El momento más incómodo se vivió cuando Flavia Laos llegó al escenario y se percató de que no habían instalado los micrófonos ni el equipo necesario para interpretar la canción de estreno junto a Milenka. Frente a la prensa y el público presente, la cantante expresó su molestia.

“(Tuvimos) algunos percances. De hecho, queremos cantar la canción, pero no nos han puesto nuestros micrófonos ni el equipo… no entendemos nada, de verdad”, señaló. Luego, la cantante lanzó una advertencia que sorprendió a todos: “Y si no (lo instalan), me voy al baño, con permiso”, para luego bajarse del escenario, mientras Milenka intentaba comunicarse con los organizadores.