HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Balcázar, sus investigaciones y López Chau en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Edwin Guerrero revela la razón de la limitada participación de Milagros Díaz en Corazón Serrano: "Cuídate mucho le digo"

“Cuídate mucho”, afirmó el líder de Corazón Serrano a Milagros Díaz al revelar la recomendación que le hizo cuando fue consultado sobre su participación en la agrupación.

Edwin Guerrero aconsejó a Milagros Díaz. Foto: composición LR/difusión
Edwin Guerrero aconsejó a Milagros Díaz. Foto: composición LR/difusión

Edwin Guerrero, el líder de Corazón Serrano, aclaró públicamente por qué Milagros Díaz tuvo menor presencia musical durante el reciente aniversario de la agrupación. En una transmisión en vivo explicó que la situación estuvo relacionada con su estado de salud vocal y con cambios de último momento en el show, señalando que incluso le recomendó cuidarse y acudir a un especialista. “Cuídate mucho, le digo… ándate a un foniatra”, comentó.

La explicación llegó luego de que seguidores cuestionaran por qué la intérprete no figuraba tanto como sus compañeras en presentaciones y lanzamientos. Según el músico, el motivo no fue artístico ni disciplinario, sino circunstancias médicas y la cancelación inesperada de artistas invitados que iban a compartir escenario con ella en el aniversario 33 del grupo de cumbia.

PUEDES VER: Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

lr.pe

Edwin Guerrero explicó por qué Milagros no cantó muchos temas y le da consejo

El 7 de febrero, la agrupación celebró su 33 aniversario con un multitudinario concierto ante más de 50.000 personas en el Estadio San Marcos. El espectáculo contó con invitados nacionales e internacionales y la mayoría de vocalistas interpretó duetos especiales; sin embargo, los fans notaron que Milagros Díaz fue una de las cantantes con menos canciones y sin colaboración musical en el show.

Ante los comentarios en redes sociales, Edwin Guerrero decidió responder durante un en vivo en TikTok. Allí explicó que la artista suele presentar molestias en la garganta y que, justo para el aniversario, uno de los invitados que debía cantar con ella canceló a último momento. “El tema con Milagros… a veces siempre para mal de la garganta”, señaló, reiterando que la situación fue circunstancial.

PUEDES VER: Susana Alvarado confiesa malestares físicos tras más de 10 años como cantante: 'Los dolores de espalda son más fuertes'

lr.pe

¿Cuántos años tiene Milagros Díaz y quién es su enamorado?

Milagros Díaz tiene 20 años y nació el 26 de noviembre de 2005. Ingresó a la agrupación piurana en 2024 y desde entonces ha ido ganando popularidad entre el público de la cumbia. En el plano personal, mantiene una relación con Saúl Guerrero Neira, joven nacido en Piura e hijo de Freddy Guerrero.

Según lo que ambos comparten en redes sociales, suelen dedicarse mensajes románticos en fechas especiales como cumpleaños o aniversarios, mostrando públicamente su relación. En la descripción de su cuenta de Instagram, él señala que estudia arquitectura y que es aficionado al gimnasio.

Notas relacionadas
Estrella Torres, excantante de Corazón Serrano, niega que su esposo haya agredido a fan que le regaló un peluche: “La seguridad lo empujó”

Estrella Torres, excantante de Corazón Serrano, niega que su esposo haya agredido a fan que le regaló un peluche: “La seguridad lo empujó”

LEER MÁS
Kiara Lozano responde a críticas sobre su voz tras concierto de aniversario de Corazón Serrano: “No soy la que mejor canta, lo sé”

Kiara Lozano responde a críticas sobre su voz tras concierto de aniversario de Corazón Serrano: “No soy la que mejor canta, lo sé”

LEER MÁS
Edu Baluarte y su historia con Corazón Serrano: de voz principal de la agrupación a sus dos sorpresivas salidas

Edu Baluarte y su historia con Corazón Serrano: de voz principal de la agrupación a sus dos sorpresivas salidas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa cuánto dinero ganó tras realizar cuatro transmisiones en vivo con Youna en TikTok

Samahara Lobatón confiesa cuánto dinero ganó tras realizar cuatro transmisiones en vivo con Youna en TikTok

LEER MÁS
Modelo Nadeska Widausky es captada besando al streamer Ángel Ramírez en discoteca de Miraflores

Modelo Nadeska Widausky es captada besando al streamer Ángel Ramírez en discoteca de Miraflores

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José María Balcázar se reúne con Julio Velarde, presidente del BCR, en Palacio de Gobierno

Universitario cusqueño desarrolla software con IA que reduciría el tráfico vehicular: “Falta coordinación inteligente en los semáforos”

Parlamento de Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos y es promulgada por Delcy Rodríguez

Espectáculos

Salsera Masiel Málaga y Hernán Hinostroza reaparecen tras rumores de ruptura y aclaran que siguen juntos: “Borramos fotos por seguridad”

Nicola Porcella revela que cobrará fuerte suma de dinero por pelea en México y que comprará 2 nuevas propiedades: ''Pagan bien''

Masiel Málaga anuncia su compromiso con futbolista Hernán Hinostroza tras un mes de relación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar se reúne con Julio Velarde, presidente del BCR, en Palacio de Gobierno

Estados Unidos asegura que trabajará de forma constructiva con el Perú tras la elección de José María Balcázar

"Recuerdo un USB. Creo que ha sido a Villanueva": el día que Balcázar confesó haber recomendado a su nuera

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025