Edwin Guerrero, el líder de Corazón Serrano, aclaró públicamente por qué Milagros Díaz tuvo menor presencia musical durante el reciente aniversario de la agrupación. En una transmisión en vivo explicó que la situación estuvo relacionada con su estado de salud vocal y con cambios de último momento en el show, señalando que incluso le recomendó cuidarse y acudir a un especialista. “Cuídate mucho, le digo… ándate a un foniatra”, comentó.

La explicación llegó luego de que seguidores cuestionaran por qué la intérprete no figuraba tanto como sus compañeras en presentaciones y lanzamientos. Según el músico, el motivo no fue artístico ni disciplinario, sino circunstancias médicas y la cancelación inesperada de artistas invitados que iban a compartir escenario con ella en el aniversario 33 del grupo de cumbia.

Edwin Guerrero explicó por qué Milagros no cantó muchos temas y le da consejo

El 7 de febrero, la agrupación celebró su 33 aniversario con un multitudinario concierto ante más de 50.000 personas en el Estadio San Marcos. El espectáculo contó con invitados nacionales e internacionales y la mayoría de vocalistas interpretó duetos especiales; sin embargo, los fans notaron que Milagros Díaz fue una de las cantantes con menos canciones y sin colaboración musical en el show.

Ante los comentarios en redes sociales, Edwin Guerrero decidió responder durante un en vivo en TikTok. Allí explicó que la artista suele presentar molestias en la garganta y que, justo para el aniversario, uno de los invitados que debía cantar con ella canceló a último momento. “El tema con Milagros… a veces siempre para mal de la garganta”, señaló, reiterando que la situación fue circunstancial.

¿Cuántos años tiene Milagros Díaz y quién es su enamorado?

Milagros Díaz tiene 20 años y nació el 26 de noviembre de 2005. Ingresó a la agrupación piurana en 2024 y desde entonces ha ido ganando popularidad entre el público de la cumbia. En el plano personal, mantiene una relación con Saúl Guerrero Neira, joven nacido en Piura e hijo de Freddy Guerrero.

Según lo que ambos comparten en redes sociales, suelen dedicarse mensajes románticos en fechas especiales como cumpleaños o aniversarios, mostrando públicamente su relación. En la descripción de su cuenta de Instagram, él señala que estudia arquitectura y que es aficionado al gimnasio.