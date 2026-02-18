Estrella Torres se pronunció tras los rumores que surgieron en TikTok, donde varios usuarios aseguraban que su esposo, Kevin Salas, presuntamente había agredido a un fan que le quiso regalar un peluche a la cantante tras finalizar un concierto realizado en pleno San Valentín. Según estas versiones, Salas le habría arrebatado el obsequio al seguidor por un supuesto ataque de celos.

No obstante, la exintegrante de Corazón Serrano desmintió estas acusaciones y aclaró que todo se trató de una confusión con el personal de seguridad del evento desarrollado en Pisco.

“No sé por qué la gente se inventa cosas. Kevin me quiso regalar un peluche por el Día del Amor y, al tratar de entregármelo, la seguridad lo empuja, mi esposo reaccionó. En ningún momento se peleó con un fan”, expresó la cantante de 28 años a Trome.

Estrella Torres explica que seguridad reaccionó así porque le arrojaron agua a Thamara Gómez

Estrella Torres justificó la reacción del equipo de seguridad del concierto que tuvo un altercado con su esposo Kevin Salas y aseguró que el contexto lo ameritaba, ya que minutos antes una fan le arrojó agua a la vocalista del grupo, Thamara Gómez. Por esa razón, reforzaron la vigilancia cerca del escenario.

“El señor ha estado atento a cualquier suceso porque antes una mujer le tiró agua a Támara Gómez. Luego todo se solucionó, pero me molesta que hablen pavadas”, sostuvo Estrella, dejando en claro que en ningún momento su esposo actuó por los celos ni agredió a algún fan.

Usuarios acusan a esposo de Estrella Torres de presunta agresión a fan por celos

En el video que fue compartido en TikTok se observa cómo Kevin Salas sostiene un peluche mientras es rodeado por el equipo de seguridad, en medio de la confusión, ya que Estrella Torres no entendía lo que sucedía. Algunos asistentes al concierto, que se encontraron cerca de la escena, le increpaban que no sea celoso.

Las imágenes se hicieron virales rápidamente y varios seguidores de la cantante volvieron a criticar a Kevin Salas, a quien algunos usuarios no ven con buenos ojos por estar casado con la actual cantante de Son del Duke.