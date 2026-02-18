HOYSuscripcion LR Focus

Paro de 48 horas en la Carretera Central
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
Keiko Fujimori enfrentada con su hija por aborto y adiós Jerí | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Estrella Torres, excantante de Corazón Serrano, niega que su esposo haya agredido a fan que le regaló un peluche: “La seguridad lo empujó”

Usuarios aseguraron que Kevin Salas, esposo de Estrella Torres, sufrió presunto ataque de celos contra un fan que buscó obsequiarle un peluche a la cantante al finalizar un concierto de Son del Duke en Pisco. 

Estrella Torres y Kevin Salas se casaron en septiembre de 2024. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok
Estrella Torres y Kevin Salas se casaron en septiembre de 2024. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok

Estrella Torres se pronunció tras los rumores que surgieron en TikTok, donde varios usuarios aseguraban que su esposo, Kevin Salas, presuntamente había agredido a un fan que le quiso regalar un peluche a la cantante tras finalizar un concierto realizado en pleno San Valentín. Según estas versiones, Salas le habría arrebatado el obsequio al seguidor por un supuesto ataque de celos.

No obstante, la exintegrante de Corazón Serrano desmintió estas acusaciones y aclaró que todo se trató de una confusión con el personal de seguridad del evento desarrollado en Pisco.

“No sé por qué la gente se inventa cosas. Kevin me quiso regalar un peluche por el Día del Amor y, al tratar de entregármelo, la seguridad lo empuja, mi esposo reaccionó. En ningún momento se peleó con un fan”, expresó la cantante de 28 años a Trome.

Estrella Torres se pronuncia por primera vez sobre su ingreso a Son del Duke tras renuncias que remecieron al grupo: 'Malos tratos no lo siento'

lr.pe

Estrella Torres explica que seguridad reaccionó así porque le arrojaron agua a Thamara Gómez

Estrella Torres justificó la reacción del equipo de seguridad del concierto que tuvo un altercado con su esposo Kevin Salas y aseguró que el contexto lo ameritaba, ya que minutos antes una fan le arrojó agua a la vocalista del grupo, Thamara Gómez. Por esa razón, reforzaron la vigilancia cerca del escenario.

“El señor ha estado atento a cualquier suceso porque antes una mujer le tiró agua a Támara Gómez. Luego todo se solucionó, pero me molesta que hablen pavadas”, sostuvo Estrella, dejando en claro que en ningún momento su esposo actuó por los celos ni agredió a algún fan.

Estrella Torres afirma que Lorenzo Guerrero estuvo detrás de su abrupta salida de Corazón Serrano: 'Fue un malentendido'

lr.pe

Usuarios acusan a esposo de Estrella Torres de presunta agresión a fan por celos

En el video que fue compartido en TikTok se observa cómo Kevin Salas sostiene un peluche mientras es rodeado por el equipo de seguridad, en medio de la confusión, ya que Estrella Torres no entendía lo que sucedía. Algunos asistentes al concierto, que se encontraron cerca de la escena, le increpaban que no sea celoso.

Las imágenes se hicieron virales rápidamente y varios seguidores de la cantante volvieron a criticar a Kevin Salas, a quien algunos usuarios no ven con buenos ojos por estar casado con la actual cantante de Son del Duke.

Estrella Torres se pronuncia por primera vez sobre su ingreso a Son del Duke tras renuncias que remecieron al grupo: "Malos tratos no lo siento"

Estrella Torres se pronuncia por primera vez sobre su ingreso a Son del Duke tras renuncias que remecieron al grupo: "Malos tratos no lo siento"

Estrella Torres se une a Son del Duke luego de la salida de varios integrantes de la agrupación

Estrella Torres se une a Son del Duke luego de la salida de varios integrantes de la agrupación

Estrella Torres afirma que Lorenzo Guerrero estuvo detrás de su abrupta salida de Corazón Serrano: "Fue un malentendido"

Estrella Torres afirma que Lorenzo Guerrero estuvo detrás de su abrupta salida de Corazón Serrano: “Fue un malentendido”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: "Él es una persona muy importante"

Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: "Él es una persona muy importante"

Camila, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, revela que encontró el amor: "Tenemos una relación muy linda y madura"

Camila, hija mayor de Mauricio Diez Canseco, revela que encontró el amor: "Tenemos una relación muy linda y madura"

Youna, expareja de Samahara Lobatón, se sincera sobre su lucha contra el cáncer y revela sobre su enfermedad: "No tiene cura"

Youna, expareja de Samahara Lobatón, se sincera sobre su lucha contra el cáncer y revela sobre su enfermedad: "No tiene cura"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

