Susana Alvarado confiesa malestares físicos tras más de 10 años como cantante: "Los dolores de espalda son más fuertes"

La cantante de Corazón Serrano reveló que la exigente rutina musical le ha provocado molestias físicas, pero destacó el respaldo permanente de Paco Bazán en esta etapa de su vida.

Susana Alvraado tiene más de 10 años de trayectoria. Foto: composición LR/Instagram/Willax
Susana Alvarado celebró los 33 años de aniversario de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos, un escenario clave en la historia del grupo de cumbia. Sin embargo, la cantante, quien ingresó a la agrupación cuando tenía apenas 18 años, ha expresado el impacto físico que le ha dejado su larga trayectoria artística.

En una reciente entrevista con el programa ‘Amor y fuego’, la 'Morena de oro' confesó que con el paso de los años ha empezado a sentir diversos malestares físicos producto de su exigente rutina. “Mientras más pasa la edad, los dolores de espalda son mucho más fuertes”, declaró la cumbiambera.

PUEDES VER: María Becerra revela cómo fue aceptar cantar en el concierto de Corazón Serrano por su aniversario 33: 'Quedé enamorada'

lr.pe

Susana Alvarado admite desgaste físico tras años de trayectoria en la música

Durante la conversación, Susana Alvarado explicó que su carrera en la música no ha sido sencilla y que el esfuerzo constante le ha pasado factura. La cantante de 28 años señaló que lleva más de 10 años de trayectoria, marcados por viajes continuos, largas jornadas y el uso permanente de tacones durante sus presentaciones.

“Tengo ya más de 10 años en este trabajo y es constantes viajes, tacones… más de 10 años es bastante tiempo”, manifestó la cantante. Durante la entrevista, incluso se vivió un momento distendido cuando la reportera del programa, conducido por Gigi Mitre, hizo una curiosa observación: “Por ahí, hermana, te están haciendo doler la espalda”. Ante ello, Susana Alvarado respondió con humor: “Qué graciosa”, riendo por lo inesperado del comentario.

PUEDES VER: Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

lr.pe

Susana Alvarado expresa su agradecimiento por el apoyo de Paco Bazán

Más allá de los malestares físicos, Susana Alvarado también expresó su agradecimiento por el apoyo que recibe de su pareja, el conductor de televisión Paco Bazán, con quien mantiene una relación de más de un año. La cantante destacó el rol fundamental que él cumple en su vida personal y profesional.

“De todas maneras siempre me apoya en todo lo que hago, es mi columna, como se dice. Siempre está a mi lado apoyándome en absolutamente todo”, señaló la artista. Asimismo, enfatizó que su pareja ha estado presente tanto en los buenos como en los malos momentos. “En las peores está a mi lado y lo agradezco mucho”, concluyó la cantant.

