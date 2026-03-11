HOYSuscripcion LR Focus

Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían en proceso de separación, según ‘Amor y fuego’: “No todo es felicidad”, reveló el piloto

¿Se acabó el amor? Tras nueve años de matrimonio, Mario Hart y la venezolana Korina Rivadeneira se habrían separado. El piloto dejó entrever una crisis y ya no estaría viviendo con la modelo venezolana, afirmó el programa ‘Amor y fuego’.

Mario Hart y Korina Rivadeneira tiene dos hijos en común. Foto: Composición LR/Willax.
Mario Hart y Korina Rivadeneira habrían terminado su matrimonio tras nueve años ininterrumpidos de relación. Incluso, él ya no estaría viviendo con la modelo venezolana. Así lo aseguró el programa 'Amor y fuego', con sus conductores Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre a la cabeza.

Justamente, 'Peluchín' afirmó que ese rumor llegó a la producción, por lo que enviaron a un reportero para conversar con el exconductor de 'Mande quien mande'. En ese encuentro, la figura pública dejó entrever que atraviesa una crisis con la madre de sus dos hijos.   

“Los matrimonios están llenos de crisis. No todo es felicidad. Sería lindo, pero te mentiría si te digo que hay matrimonios felices todo el tiempo. Lo normal es que haya estos altibajos. Es parte de la convivencia de crear una familia”, declaró muy sereno el piloto de autos, quien además se mostró más delgado de lo habitual.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

lr.pe

Korina Rivadeneira y Mario Hart ya no publican fotos ni videos juntos en redes

Otro detalle que llamó la atención es que Korina Rivadeneira y Mario Hart ya no publican fotos ni videos juntos en redes sociales, como solían hacerlo con frecuencia y en familia. La última imagen que compartieron juntos data de diciembre del año pasado. Sobre este tema, el piloto reveló que ahora prefiere mantener ese aspecto de su vida en privado.

“La verdad es que nuestros temas familiares hemos decidido mantenerlos en privado, pero lo único que te puedo decir es que estamos tranquilos”, señaló Mario Hart desde la inauguración del mural en tributo a la película ‘Super Mario Galaxy’.

Además, aclaró que, si en algún momento su matrimonio con la modelo venezolana llega a su fin, ambos serán los primeros en anunciarlo públicamente. “Si en algún momento tenemos que comunicar algo, lo anunciaremos nosotros como dos personas responsables”, finalizó.

PUEDES VER: Mario Hart anuncia su salida de ‘Mande quien mande’ tras tres años en América Televisión con conmovedor mensaje: “Hoy me toca cerrar una etapa”

lr.pe

¿Cómo nació el amor entre Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Mario Hart y Korina Rivadeneira se vieron las caras por primera vez en 2013, cuando ambos formaron parte del desaparecido reality ‘Combate’ y él estaba con Alejandra Baigorria. Sin embargo, en 2017 los dos se volvieron a reencontrar, pero en ‘Esto es guerra’. Allí iniciarán una relación sentimental y a los pocos meses sorprendieron al casarse en Huaral.

La rapidez y, sobre todo, el contexto en que se dio esa boda alertaron a las autoridades e iniciaron una investigación. Por esa razón, en 2021, ese matrimonio quedó anulado y el piloto, como la venezolana, comunicaron que harían otro más adelante. No obstante, no se hizo. En su relación tuvieron dos hijos.

  

  

