La conductora se refirió al mensaje del cantante donde anunciaba el fin de su relación con Pamela López. Foto: Composición LR

El nombre de Paul Michael llamó la atención en el mundo del espectáculo luego del comunicado que publicó en sus redes sociales anunciando el fin de su relación con Pamela López. El mensaje sorprendió a sus seguidores no solo por la decisión de ruptura, sino también porque fue eliminado a los segundos después de difundirlo.

Su acción no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien le dedicó unos minutos en su programa para comentar sobre el mensaje del salsero.

Magaly cuestiona a Paul Michael por borrar comunicado

Durante la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora se mostró crítica frente a la actitud del nuevo integrante de la orquesta Combinación de La Habana y calificó el episodio como una “huachafada”. Medina cuestionó la forma en la que manejó la supuesta ruptura, ya que horas después subió una historia junto a la popular “Kittypam”, compartiendo un almuerzo.

“Siempre no falta la huachafada. Este es el detalle que puso Paul Michael a la opinión pública, afirmando que había acabado su relación con Pamela López. Lo puso dos segundos, lo suficiente para que nosotros capturáramos el pantallazo y luego lo retiró”, comentó.

Comunicado de Paul Michael

En esa misma línea, la “Urraca” ironizó sobre el contenido y elaboración del anuncio, así como la rapidez con la que fue eliminado de las redes sociales del cantante.

“Todavía creo que se tomó más tiempo en escribir ese comunicado. […] Después, cuando estábamos pensando: ¿qué le pasó?, comenzaron a aparecer videos como estos, donde él no tiene vergüenza para nada. Primero pone un comunicado y luego aparece diciendo ‘perdóname’. […] Creo que todo esto lo sacan de ChatGPT, ¿no? Jajaja. Y más tarde posan juntos. O sea, se pelearon, tuvieron una pataleta y él pone un comunicado y, dos doritos después, aparecen almorzando”, añadió.

Paul Michael se luce con Pamela López horas después de anunciar su ruptura. Foto: Instagram

Paul Michael anuncia fin de su relación con Pamela López, pero luego borra el comunicado

El último miércoles Paul Michael sorprendió a sus seguidores al publicar un comunicado en su cuenta de Instagram anunciando el fin de su relación con la influencer, con quien mantenía un romance desde hace más de un año.

En el mensaje, el cantante aseguró que la decisión había sido tomada de común acuerdo y que ambos priorizaban su bienestar personal. Además, remarcó que los motivos de la separación se mantendrían en el ámbito privado.

“Por medio de la presente informo que, de común acuerdo con Pamela López, hemos decidido poner fin a nuestra relación personal. Esta decisión ha sido tomada luego de una reflexión serena y responsable por parte de ambos”, se leía en el mensaje.

Asimismo, el salsero señaló que la ruptura se había dado en buenos términos y pidió comprensión a sus seguidores, solicitando evitar especulaciones sobre la situación.

Sin embargo, minutos después de haber publicado el mensaje, el cantante decidió eliminarlo, lo que generó mayor sorpresa. Posteriormente, Paul volvió a aparecer en un video junto a Pamela López mientras almorzaban en un restaurante, lo que avivó aún más los comentarios sobre la situación actual entre ambos.