El conflicto entre Edwin Guerrero de Corazón Serrano y Paúl Olórtiga, viudo de Edita, inició en diciembre de 2025. | Foto: composición LR/Facebook/Corazón Serrano

La tensión entre Edwin Guerrero, cofundador de Corazón Serrano, y Paul Olórtiga, viudo de la recordada cantante Edita Guerrero, vuelve a estar en el centro de la polémica. Este nuevo enfrentamiento, que se arrastra desde finales de 2025, se ha trasladado al terreno legal con el envío de cartas notariales y declaraciones públicas que exponen una vez más la fractura entre ambas partes.

El tema central gira en torno a los hijos de Edita y las acusaciones cruzadas sobre quién impide o evita el contacto familiar. Mientras Edwin sostuvo en una entrevista que él y su hermana Yrma han enfrentado obstáculos para acercarse a sus sobrinos, Olórtiga asegura que los hermanos Guerrero cuentan con un régimen para visitar a los menores, pero que nunca lo han realizado.

¿Qué pasa entre Edwin Guerrero y Paul Olórtiga, el viudo de Edita?

El conflicto entre Edwin Guerrero y Paul Olórtiga surgió a mediados de diciembre de 2025, luego de que el líder de Corazón Serrano afirmara en una entrevista junto a Yrma que no les permitían acercarse a sus sobrinos, sin mencionar nombres. En ese contexto, el viudo de Edita publicó un comunicado en el que negaba haber interpuesto cualquier tipo de impedimento.

En ese mismo pronunciamiento, el odontólogo amenazó con el envío de una carta notarial por difamación si no había una rectificación en el plazo de 48 horas y afirmó que Edwin no visitaba a los menores. "Tengo mandato judicial y constatación policial que nunca han venido a ver a mis hijos", se lee en su Facebook. En respuesta a Olórtiga, Guerrero negó haber afirmado la existencia de una "prohibición judicial, mandato expreso o restricción legal" que impida el contacto familiar.

Edwin Guerrero responde a viudo de Edita con carta notarial

A un mes de iniciado el conflicto, el 3 de enero, el programa 'América hoy' reveló la carta notarial que Olórtiga envió a Edwin Guerrero, en la que le exige "rectificación y cese de difamación" bajo advertencia de iniciar acciones legales, así como la respuesta formal que el cofundador de Corazón Serrano presentó mediante el mismo recurso. Según explicó Janet Barboza, estas misivas y otros documentos del caso fueron proporcionadas al espacio televisivo por el propio Paul.

En su carta, el líder del grupo de cumbia insiste en que no calumnió al viudo de Edita. "Rechazo de manera expresa, categórica y formal haber realizado afirmaciones falsas, inexactas o difamatorias que afecten su honor, reputación o buen nombre", se lee. Asimismo, volvió a negar haberle atribuido públicamente a Olórtiga restricciones relacionadas con el vínculo familiar.

Según manifestó Edwin, su actuación ha estado guiada por el respeto al interés de sus sobrinos. Por ese motivo, indica que mantendrá lejos de la exposición pública los asuntos de índole familiar.