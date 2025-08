Milagros Díaz de Corazón Serrano confiesa que se sometió a retoque estético: "Tomé muchos corticoides"

Milagros Díaz, vocalista de Corazón Serrano, se sinceró durante una entrevista en el programa de YouTube de Radio Nueva Q, en el que reveló que los comentarios en redes sociales sobre su apariencia física la afectaron al punto de tomar la decisión de someterse a un retoque estético en el rostro. La cantante confesó que su cambio físico se debió al uso constante de corticoides para cuidar sus cuerdas vocales, lo que le provocó una notable retención de líquidos.

“Yo estaba cachetona, no por estar gordita, sino porque estaba mal de la garganta y, para poder brindar mi arte, tomé muchos corticoides. Entonces, ¿qué me hicieron? Pues retuve mucho líquido”, explicó la cantante. A pesar de que el tratamiento era necesario para mantener su voz, la cumbiambera reconoció que las críticas en redes sociales influyeron en su decisión de hacerse un retoque para sentirse mejor consigo misma.

Milagros Díaz revela la verdadera razón por la que se sometió a un retoque estético

La cantante de 19 años contó en una entrevista con la locutora Kayle Reyes que los comentarios negativos sobre su físico en redes sociales la afectaron emocionalmente. “Había muchos comentarios malos. Estaba muy cachetona”, confesó. Explicó que el aumento de volumen en su rostro se debió al uso de corticoides por problemas en la garganta, lo que le provocó retención de líquidos. “De la nada, no sé, se me cruzó por la mente, me puse encimas en los cachetes”, agregó.

Además, la cumbiambera reveló que se sometió a una rinomodelación con ácido hialurónico, aunque el resultado no fue duradero. “Ya se bajó. Es que me pusieron poquito. Me dijeron que mi nariz era chiquita, entonces no”, detalló la cantante.

¿Cuándo termina el contrato de Milagros Díaz en Corazón Serrano?

La cantante de 19 años lleva más de un año en la agrupación de cumbia Corazón Serrano. Ingresó al grupo antes del último fichaje, que fue Cielo Fernández. En la entrevista, Milagros Díaz fue consultada sobre cuántos años más permanecería en la agrupación, a lo que respondió que le quedaban “muchos años”, aunque no precisó el tiempo exacto que planea seguir junto a sus compañeras.