Espectáculos

Fiorella Retiz revela en vivo que expresidente José Jerí le dio like a un video suyo en TikTok: “Se pasó”

"Está al acecho", señaló Fiorella Retiz, quien interrumpió una transmisión en vivo al notar que el expresidente José Jerí le había dado “me gusta” a uno de sus videos en TikTok.

Fiorella Retiz dejó sorprendidos a sus compañeros al mostrar que José Jerí interactuó con uno de sus videos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Fiorella Retiz dejó sorprendidos a sus compañeros al mostrar que José Jerí interactuó con uno de sus videos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La periodista Fiorella Retiz protagonizó un inesperado momento en plena transmisión del programa digital ‘Con calle y cancha’, luego de advertir en su teléfono que el expresidente José Jerí había interactuado con uno de sus contenidos en TikTok. La reacción en vivo desató bromas entre los conductores y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

El episodio ocurrió durante la emisión del martes 10 de marzo, cuando el espacio comentaba la actualidad del fútbol peruano. En medio del análisis deportivo, Fiorella Retiz interrumpió la conversación para mostrar la notificación que evidenciaba el “like” del político.

Fiorella Retiz muestra que José Jerí está atenta a sus redes

La conductora decidió compartir el hallazgo con sus compañeros Bruno Cavassa y Paul Pérez, quienes le pidieron confirmar la interacción frente a la audiencia. “Oye, se pasó. Me acaba de dar like José Jerí”, expresó Fiorella Retiz, mientras enseñaba su celular a la cámara para validar que la cuenta correspondía al exmandatario.

La escena generó risas y comentarios espontáneos en el set. Entre bromas, surgieron referencias a una hipotética invitación laboral en el Congreso. La periodista, con tono jocoso, matizó la situación al afirmar: “No, mentira, es broma. Es que acabo de ver y me sorprendí… está al acecho”. El clip del momento se difundió con rapidez en TikTok y otras plataformas, sumando miles de visualizaciones en pocas horas.

José Jerí: historial polémico por comentarios hacia las mujeres

La figura de José Jerí ha estado marcada por controversias vinculadas a su comportamiento hacia mujeres previo a ser una figura política reconocida.

Antiguos mensajes publicados por el político entre 2011 y 2012 volvieron a circular en el debate público cuando asumió la presidencia hace unos meses. Frases como “Las mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard” o comentarios sobre comensales en locales de comida rápida fueron ampliamente criticados en su momento.

