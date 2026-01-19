Corazón Serrano es una de las agrupaciones líderes de la cumbia peruana, que, a menudo, destaca por su gran repertorio musical, así como por sus sorpresivos bailes, teniendo como claro ejemplo el 'paso de la boa'. Sin embargo, todo hace indicar que Edwin Guerrero, co-fundador del grupo piurano, no se encuentra del todo contento con el desempeño de sus cantantes, ya que un reciente 'live' de TikTok, las criticó deliberadamente.

Guerrero Neira no dudó en hablar sobre el estado de ánimo de las chicas al subir al escenario y se mostró muy incómodo con la actitud mostrada en los últimos conciertos. Incluso, diversos usuarios resaltaron estas palabras, asegurando que la única cantante que se destaca es Ana Lucía Urbina.

TE RECOMENDAMOS HIPNOSIS: ¿PELIGRO REAL O MITO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y LICETT HINOSTROZA

Edwin Guerrero critica a cantantes de Corazón Serrano

Las declaraciones de Edwin Guerrero no pasaron desapercibidas en el mundo digital y rápidamente se volvieron viral. "Edwin, las chicas andan desanimadas. Ni bailan, (solo lo hacen) por obligación", expresó la voz en off del live de TikTok. Ante esta afirmación, el fundador de la agrupación no se quedó callado y también se sumó a las críticas, tildando a las chicas del grupo de "flojas".

"Te lo juro que yo también me he dado cuenta de eso. Están flojas; ahí le hemos metido una reñida", expresó el líder de Corazón Serrano, quien también aseguró que la cantidad de shows mensuales que tienen no debería influir en esto y dio un revelador motivo.

"De los grupos que trabajamos regularmente, somos los que menos sacamos menos shows. Nosotros tocamos 20 o 22 días, pero he visto que otros grupos tienen doble o triple evento, eso me parece muy sacrificado", expresó Edwin Guerrero.

Usuarios reaccionan a declaraciones de Edwin Guerrero

En redes sociales se desató un debate por las recientes revelaciones de Edwin Guerrero sobre las chicas de Corazón Serrano. Mientras unos apoyaban lo que él manifestó, otro grupo de seguidores del grupo se mostró disconforme, ya que argumentaron que la sobrecarga de shows podría influir en el cansancio y desgano de las cantantes.

"La única que baila y canta es Ana Lucía, las demás no hacen nada", "'La bella luz' hace más shows y son muy animadas", "Briela siempre para con sueño", "solo bailan en su aniversario, después en provincia salen como sea", son algunos de los comentarios en redes.