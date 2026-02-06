HOYSuscripcion LR Focus

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: entradas, cuándo es y a qué hora empieza el 33 aniversario del grupo musical de cumbia peruana en San Marcos

La agrupación piurana Corazón Serrano alista un espectáculo histórico en Lima, con un despliegue técnico sin precedentes, artistas sorpresa y las últimas entradas disponibles.

Corazón Serrano brindará un concierto inolvidable en el Estadio San Marcos.
Corazón Serrano brindará un concierto inolvidable en el Estadio San Marcos. | Foto composición LR / Google / Corazón Serrano

Corazón Serrano se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera artística. La emblemática agrupación de cumbia peruana celebrará su 33 aniversario con un concierto de gran magnitud en el Estadio San Marcos, un recinto que volverá a convertirse en el epicentro de la música nacional.

El show promete marcar un antes y un después en la escena local. La orquesta de cumbia adelantó que el público será testigo de una puesta en escena ambiciosa, un repertorio trabajado especialmente para la fecha y colaboraciones que aún se mantienen en reserva.

Corazón Serrano celebra 33 años: concierto en Lima con artistas invitados de talla nacional e internacional

Concierto Corazón Serrano 2026: fecha y hora del aniversario en San Marcos

El evento se realizará el sábado 7 de febrero, en el Estadio San Marcos, uno de los escenarios más grandes del país. La organización confirmó que el ingreso será desde tempranas horas para garantizar un acceso ordenado.

Asimismo los encargados de la organización de este evento de cumbia recomendaron al público llegar con anticipación para evitar contratiempos. El show principal iniciará a las 6:00 p. m., donde podrán ser testigos de una noche inolvidable viendo en escena a Yrma Guerrero, Susana Alvarado, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Briela Cirilo y Cielo Fernández..

Corazón Serrano celebrará su aniversario en el Estadio San Marcos.

Entradas para Corazón Serrano en San Marcos: precios y zonas disponibles

Las entradas para el concierto Camino a un sueño se venden a través de Ticketmaster. Varias localidades ya se encuentran agotadas debido a la alta demanda registrada en las últimas semanas.

Precios por zona:

  • Zona Camino a un sueño S/ 289.60
  • Zona No deja de latir : S/ 124.60
  • Occidente: S/ 114.60 (agotado)
  • Oriente: S/ 114.60 (agotado)
  • Norte: S/ 39.60 (agotado)
Entradas para el Aniversario 33 de Corazón Serrano.

Grandes artistas invitados al aniversario de Corazón Serrano

Entre los posibles invitados destaca María Becerra, quien se encuentra en Lima como parte de la promoción de su nuevo álbum Quinebra. La cantante argentina ha colaborado anteriormente con grandes exponentes de la cumbia, como Ráfaga y Los Ángeles Azules, lo que alimenta las especulaciones.

Otro nombre que genera expectativa es Ken-Y, artista urbano que se encuentra en el país y que mantiene un vínculo musical con la orquesta tras el tema 'Una como tú'. Asimismo, el chileno Américo, conocido como el 'Rey de la Cumbia', también suena como invitado, debido a su cercanía con la agrupación y colaboración previa con Susana Alvarado tras cantar 'Traicionera'.

Conciertos en Lima este fin de semana: Corazón Serrano, Ken-Y, Charanga Habanera y más

Historia de Corazón Serrano: el origen de una leyenda de la cumbia

La historia de Corazón Serrano nació en la sierra de Piura, donde los hermanos Guerrero Neira dieron sus primeros pasos en la música con recursos limitados. Vendieron pan para adquirir su primera guitarra, un instrumento sencillo que marcó el inicio de su camino artístico.

El 3 de febrero de 1993 fundaron su primera agrupación y comenzaron a grabar canciones en estudios modestos de Chiclayo. Años después, en 1996, adoptaron el nombre Corazón Serrano en Piura, consolidando una identidad que hoy los posiciona como una de las orquestas más importantes del Perú.

El tropiezo inicial en Lima y cómo despegó Corazón Serrano

El camino para ingresar al mercado limeño no fue sencillo. En 1997, las emisoras capitalinas no apostaron por su propuesta y su primera aparición televisiva en 'La movida de los sábados' tuvo escaso impacto. El rumbo cambió en 2003, cuando Edita Guerrero registró 'Milagrita', un tema que conectó con su público y ayudó a definir el sello musical de la agrupación. Un año después, 'Borracha perdida', interpretada por Irma, les permitió grabar su primer videoclip y afianzarse en el norte del país.

La expansión definitiva llegó en 2010 con 'Tu ausencia', canción que logró rotación en diversas radios y abrió las puertas del reconocimiento nacional. Para 2012, la televisión ya los había incorporado a su programación, fortaleciendo su presencia y alcance en todo el Perú.

