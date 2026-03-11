Melissa Klug vivió un viaje inesperado en las islas Maldivas luego de que su estadía por cumpleaños se viera interrumpida por la cancelación de vuelos en medio de la guerra entre Irán e Israel. La empresaria peruana relató en sus redes sociales que la falta de información y la incertidumbre marcaron sus días en el océano Índico.

La influencer explicó que, tras varios intentos fallidos, finalmente pudo abandonar la zona afectada gracias a un itinerario alternativo que incluyó escalas en Sri Lanka, Dubái y Roma. La experiencia, que inició como una escapada de descanso, terminó convirtiéndose en un episodio de tensión que la mantuvo en alerta durante semanas.

Melissa Klug revela cómo pudo salir de isla donde estaba atrapada

Melissa Klug detalló que la ausencia de respuestas claras sobre las conexiones aéreas en las islas Maldivas la llevó a tomar decisiones urgentes junto a sus acompañantes. Según contó, optaron por viajar primero a Colombo, en Sri Lanka, al considerar que allí podrían encontrar más opciones de vuelos de emergencia para abandonar la región afectada por el conflicto.

“Nadie te daba información en Maldivas sobre nuestros vuelos, así que decidimos irnos a Colombo, Sri Lanka, que en avión está a una hora y media de Maldivas; ahí tendríamos más opción de vuelos de emergencia”, expresó.

Desde Europa, la empresaria compartió su alivio al dejar atrás el área considerada de riesgo. “Gracias a Dios ya estamos en Europa y salimos de la zona de peligro”, expresó, destacando el esfuerzo que implicó concretar la salida tras múltiples intentos fallidos.

Melissa Klug contó su angustia por falta de vuelos

Durante los días de espera, la pareja de Jesús Barco utilizó sus plataformas digitales para narrar la ansiedad que experimentó ante la suspensión de vuelos vinculada a la guerra entre Irán e Israel. La falta de información oficial en el archipiélago complicó la planificación del retorno y prolongó su permanencia más de lo previsto.

La empresaria admitió que la vivencia superó cualquier expectativa inicial. “Hasta ahorita no lo puedo creer. Cómo logramos salir de tantos intentos, de días largos que se convirtieron en semanas. Parecía una eternidad”, relató, al describir la sensación de incertidumbre que marcó su estadía.