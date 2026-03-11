HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Zamir Villaverde desmiente a Wolfgang Grozo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Melissa Klug pudo salir de la isla donde estaba atrapada por guerra entre Israel e Irán y cuenta cómo lo logró: “Hasta ahora no lo puedo creer”

Melissa Klug logró abandonar las islas Maldivas tras permanecer más de dos semanas varada por la suspensión de vuelos debido a la guerra entre Irán e Israel. La empresaria contó el difícil recorrido que realizó hasta llegar a Europa y anunció que pronto estará en Perú.

Melissa Klug quedó varada por más de 2 semanas en Islas Maldivas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melissa Klug quedó varada por más de 2 semanas en Islas Maldivas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Melissa Klug vivió un viaje inesperado en las islas Maldivas luego de que su estadía por cumpleaños se viera interrumpida por la cancelación de vuelos en medio de la guerra entre Irán e Israel. La empresaria peruana relató en sus redes sociales que la falta de información y la incertidumbre marcaron sus días en el océano Índico.

La influencer explicó que, tras varios intentos fallidos, finalmente pudo abandonar la zona afectada gracias a un itinerario alternativo que incluyó escalas en Sri Lanka, Dubái y Roma. La experiencia, que inició como una escapada de descanso, terminó convirtiéndose en un episodio de tensión que la mantuvo en alerta durante semanas.

PUEDES VER: Melissa Klug esperanzada en poder salir de isla donde está atrapada por ataques entre Irán e Israel: "Dicen que levantan los vuelos"

lr.pe

Melissa Klug revela cómo pudo salir de isla donde estaba atrapada

Melissa Klug detalló que la ausencia de respuestas claras sobre las conexiones aéreas en las islas Maldivas la llevó a tomar decisiones urgentes junto a sus acompañantes. Según contó, optaron por viajar primero a Colombo, en Sri Lanka, al considerar que allí podrían encontrar más opciones de vuelos de emergencia para abandonar la región afectada por el conflicto.

“Nadie te daba información en Maldivas sobre nuestros vuelos, así que decidimos irnos a Colombo, Sri Lanka, que en avión está a una hora y media de Maldivas; ahí tendríamos más opción de vuelos de emergencia”, expresó.

Desde Europa, la empresaria compartió su alivio al dejar atrás el área considerada de riesgo. “Gracias a Dios ya estamos en Europa y salimos de la zona de peligro”, expresó, destacando el esfuerzo que implicó concretar la salida tras múltiples intentos fallidos.

PUEDES VER: Melissa Klug se muestra a favor de una posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna: “Verla feliz me deja tranquila”

lr.pe

Melissa Klug contó su angustia por falta de vuelos

Durante los días de espera, la pareja de Jesús Barco utilizó sus plataformas digitales para narrar la ansiedad que experimentó ante la suspensión de vuelos vinculada a la guerra entre Irán e Israel. La falta de información oficial en el archipiélago complicó la planificación del retorno y prolongó su permanencia más de lo previsto.

La empresaria admitió que la vivencia superó cualquier expectativa inicial. “Hasta ahorita no lo puedo creer. Cómo logramos salir de tantos intentos, de días largos que se convirtieron en semanas. Parecía una eternidad”, relató, al describir la sensación de incertidumbre que marcó su estadía.

Notas relacionadas
Magaly Medina cuestiona "reality" de Samahara Lobatón y Youna en TikTok y recuerda su polémica ruptura: "Se acusaron de las cosas más atroces"

Magaly Medina cuestiona "reality" de Samahara Lobatón y Youna en TikTok y recuerda su polémica ruptura: "Se acusaron de las cosas más atroces"

LEER MÁS
Melissa Klug esperanzada en poder salir de isla donde está atrapada por ataques entre Irán e Israel: "Dicen que levantan los vuelos"

Melissa Klug esperanzada en poder salir de isla donde está atrapada por ataques entre Irán e Israel: "Dicen que levantan los vuelos"

LEER MÁS
Jesús Barco le pide a Melissa Klug que regrese de isla donde está atrapada tras ataques entre Irán e Israel: "Ven ya"

Jesús Barco le pide a Melissa Klug que regrese de isla donde está atrapada tras ataques entre Irán e Israel: "Ven ya"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tepha Loza comparte sensible mensaje tras la muerte de su madre por cáncer: "Que frágil es la vida"

Tepha Loza comparte sensible mensaje tras la muerte de su madre por cáncer: "Que frágil es la vida"

LEER MÁS
¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

LEER MÁS
Nilver Huarac se pronuncia tras sentencia que lo condena a 9 años de prisión efectiva: “No se encuentra firme”

Nilver Huarac se pronuncia tras sentencia que lo condena a 9 años de prisión efectiva: “No se encuentra firme”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Melissa Klug pudo salir de la isla donde estaba atrapada por guerra entre Israel e Irán y cuenta cómo lo logró: “Hasta ahora no lo puedo creer”

El ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y control migratorio

La megaciudad más poblada del planeta se hunde de forma progresiva y podría desaparecer antes de 2050 por el cambio climático

Espectáculos

Pamela López se integra a ‘La granja VIP’ y convivirá con otros famosos por varias semanas: tendrá que cosechar sus propios alimentos

¿Se arrepintió? Paul Michael anuncia el fin de su relación con Pamela López en comunicado, pero lo borra a los minutos

Tepha Loza comparte sensible mensaje tras la muerte de su madre por cáncer: "Que frágil es la vida"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Raqueteros al acecho: El 82.34% de peruanos considera que la delincuencia ha aumentado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025