Espectáculos

Quién es Edu Baluarte, el joven chalaco que se luce como la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del legendario grupo de cumbia

Descubre la historia de Edu Baluarte: de sus inicios en la música, su rol como voz masculina en Corazón Serrano y las razones detrás de sus dos salidas del grupo piurano. Cronología, decisiones artísticas y lo que viene en su carrera.

Edu Baluarte inició su camino musical a los 8 años Foto: Composición LR
Edu Baluarte inició su camino musical a los 8 años Foto: Composición LR | Corazón Serrano

Eduardo “Edu” Baluarte es uno de los cantantes más comentados de la escena de cumbia peruana por ser la voz masculina de la emblemática agrupación Corazón Serrano. Con una trayectoria que nació desde su infancia en programas de talento y se consolidó en el género tropical, Baluarte ha vivido una trayectoria marcada por dos salidas del grupo piurano: la primera para perseguir una carrera como solista y la segunda antes de su posterior regreso gracias al cariño del público y las oportunidades artísticas que surgieron en su camino.

lr.pe

¿Quién es Edu Baluarte? Orígenes y primeros pasos en la música

Eduardo Baluarte inició su camino en la música desde muy joven, participando en programas de televisión como 'La voz kids', 'Perú tiene talento' y 'Pequeños gigantes', espacios que ayudaron a dar visibilidad a su joven voz, así como potenciar su desenvolvimiento escénico. El joven cantante de cumbia ha contado que, casi de manera autodidacta, perfeccionó su técnica al producir contenidos musicales para plataformas digitales.  

En 2014, con tan solo 8 años, se presentó en las audiciones a ciegas del programa de canto de Latina Televisión, donde interpretó 'Sueña', de Luis Miguel, logrando que Eva Ayllón, Kalimba y Anna Carina "pelearan" por tenerlo en sus equipos.

En 2021, antes de alcanzar mayor notoriedad en la competitiva escena de la cumbia peruana, integró brevemente la agrupación Caribeños de Guadalupe, experiencia que le permitió ganar presencia escénica y grabaciones dentro del circuito tropical nacional.

lr.pe

Su llegada a Corazón Serrano: la voz masculina que marcó tendencia

La incorporación de Edu Baluarte a Corazón Serrano se oficializó en enero de 2023, en el marco de los 30 años de la agrupación fundada por los hermanos Guerrero Neyra. Su ingreso se dio durante una etapa de cambios en una de las agrupaciones de cumbia con mayor reconocimiento en todo el país.

Su presencia representó un refuerzo masculino en una agrupación conocida principalmente por sus voces femeninas, aportando nuevas interpretaciones y colaboraciones en conciertos y producciones musicales. Asimismo, esta etapa estuvo fue objeto de especulaciones por su cercanía con Lesly Águila y Kiara Lozano. Incluso el joven cantante confesó sentir atracción por Águila.

Primera salida y decisión de volar en solitario

Tras casi ocho meses en la agrupación, Edu Baluarte anunció su salida en diciembre de 2023, marcando una etapa de transición en su carrera artística. La decisión respondió a la búsqueda de nuevos proyectos personales y musicales.

La noticia no sorprendió a los seguidores del joven cantante, ya que durante los últimos meses se había ausentado de algunos shows y, desde inicios de noviembre, su imagen dejó de aparecer en los pósteres de Corazón Serrano.

Poco tiempo después, Edu anunció que iniciaría una nueva etapa como solista, tal como siempre lo había soñado desde niño, esta vez de la mano de Wawa Music, empresa peruana dedicada a la gestión de artistas y conciertos. Durante este periodo, Edu exploró los ritmos urbanos y lanzó la canción 'Cabello de fresa'.

Regreso y segunda etapa en Corazón Serrano

En enero de 2026, durante las celebraciones de Año Nuevo, Edu Baluarte fue presentado como el nuevo integrante de Corazón Serrano, lo que marcó su segunda etapa en una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país.

Su oficialización se concretó durante el concierto de Año Nuevo realizado en el parque zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho. La aparición de Baluarte en el escenario, después de casi dos años de ausencia, generó ovaciones y una respuesta entusiasta del público.

Mientras disfruta de esta nueva etapa en Corazón Serrano, Edu Baluarte continúa posicionándose como una de las voces masculinas jóvenes más visibles de la cumbia peruana, con una trayectoria que combina experiencias televisivas, escenarios multitudinarios y el respaldo de una de las orquestas más populares del país.

