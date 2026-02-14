Kiara Lozano responde a críticas sobre su voz tras concierto de aniversario de Corazón Serrano: “No soy la que mejor canta, lo sé”
La cantante peruana Kiara Lozano habló tras los comentarios que surgieron luego de su participación junto a Los Kjarkas en el aniversario 33 de Corazón Serrano.
El último concierto por el aniversario número 33 de Corazón Serrano generó una ola de reacciones en redes sociales. Una de las más comentadas estuvo relacionada con la participación de Kiara Lozano, quien interpretó 'Llorando se fue' junto a Los Kjarkas.
Tras ello, la cantante de Tarapoto recibió diversos comentarios sobre su voz. Ante esta situación, Kiara decidió pronunciarse y aclarar su postura frente a las críticas que circularon luego del evento realizado en el Estadio San Marcos.
Kiara Lozano de Corazón Serrano enfurece contra sus detractores
La vocalista se enlazó en vivo por TikTok y respondió directamente a los mensajes negativos. Durante la transmisión, reconoció que es consciente de sus limitaciones, aunque cuestionó la forma en la que algunos usuarios expresaron sus opiniones.
“No canto mal pero no soy la que mejor canta, eso yo lo sé, yo lo sé perfectamente. Pero, hay maneras de decirlo, claro está, pero como hay gente tan, no sé, que tiene la vida tan triste, que andan criticando, piensan que tienen derecho de criticar la vida de otros, pues siempre están ahí para molestar, molestar con sus comentarios, cosa que como les digo, no me interesa”, expresó Kiara Lozano.
Kiara Lozano habla sobre cómo se sintió tras cantar junto a Los Kjarkas
En esa misma línea, la cantante dejó en claro que no permitirá que las críticas opaquen lo vivido sobre el escenario. Para ella, compartir micrófono con una agrupación internacional representa un logro personal que siempre valorará.
“Yo ya compartí el escenario con los Kjarkas y el haber estado con los Kjarkas y haber cantado una de sus canciones para mí ya es suficiente. No se repetirá quizá la oportunidad, todo eso, pero yo ya tengo ese recuerdo en mi mente para toda la vida”, afirmó con firmeza la integrante de Corazón Serrano.
Un aniversario histórico para Corazón Serrano
El concierto por los 33 años de trayectoria de la agrupación se convirtió en una de las noches más importantes de su carrera. El evento reunió a miles de asistentes y contó con un despliegue técnico de gran nivel, además de invitados nacionales e internacionales.
Artistas como María Becerra, Pedro Capó, Gente de Zona y Dilbert Aguilar acompañaron a Corazón Serrano en esta celebración, consolidando el espectáculo como uno de los más comentados del año en la cumbia peruana.