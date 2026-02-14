Valentino Palacios habría tenido un pleito con la expareja de su hermano. | Foto composición LR / Google / Tiktok de Valentino Palacios

El influencer Valentino Palacios, conocido por su participación en 'Esto es guerra', reapareció en redes sociales para denunciar un violento episodio ocurrido a la salida de una discoteca. Según su testimonio, todo se originó cuando intentó defender a su hermano, Yomar Palacios, quien era increpado por un grupo de desconocidos.

Visiblemente afectado, Palacios acudió la mañana de este jueves a una comisaría para formalizar la denuncia. Durante su declaración, aseguró que la agresión ocurrió sin provocación previa y que su única intención fue proteger a su familiar ante una situación que se tornó tensa en pocos minutos.

Valentino Palacios denuncia agresión tras defender a su hermano

De acuerdo con el relato del influencer, el incidente se produjo cuando ambos abandonaban el local nocturno. En ese momento, advirtió que varias personas gritaban a su hermano. “No los habíamos visto dentro de la discoteca”, afirmó, al explicar que decidió intervenir al notar el altercado.

La discusión verbal escaló rápidamente. Valentino contó que, mientras preguntaba a una joven por el motivo del hostigamiento, un sujeto se acercó y lo golpeó en el rostro. El ataque derivó en un forcejeo que dejó visibles daños físicos, entre ellos la pérdida de sus uñas acrílicas.

Robo y pedido de acceso a cámaras de seguridad

Además de la agresión, Palacios denunció que durante el enfrentamiento su hermano sufrió el robo de su teléfono celular. Por ello, solicitó a las autoridades que se revisen las cámaras de seguridad del establecimiento y de los alrededores para identificar a los involucrados.

“Quiero identificar a la persona que me golpeó. No lo conozco, nunca lo había visto”, declaró ante la Policía. El creador de contenido reiteró que no busca justificar sus acciones, pero insistió en que actuó únicamente por proteger a su hermano. “Yo por defender a mi hermano nada más… me da cólera, mami”, precisó.