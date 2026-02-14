HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores
San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     
Espectáculos

Valentino Palacios, integrante de 'Esto es guerra', denuncia robo y agresión en discoteca: “Por defender a mi hermano”

El creador de contenido Valentino Palacios relató que fue agredido al intervenir en una discusión que involucraba a su hermano. El caso ya fue denunciado ante las autoridades y exige identificar a los responsables.

Valentino Palacios habría tenido un pleito con la expareja de su hermano.
Valentino Palacios habría tenido un pleito con la expareja de su hermano. | Foto composición LR / Google / Tiktok de Valentino Palacios

El influencer Valentino Palacios, conocido por su participación en 'Esto es guerra', reapareció en redes sociales para denunciar un violento episodio ocurrido a la salida de una discoteca. Según su testimonio, todo se originó cuando intentó defender a su hermano, Yomar Palacios, quien era increpado por un grupo de desconocidos.

Visiblemente afectado, Palacios acudió la mañana de este jueves a una comisaría para formalizar la denuncia. Durante su declaración, aseguró que la agresión ocurrió sin provocación previa y que su única intención fue proteger a su familiar ante una situación que se tornó tensa en pocos minutos.

PUEDES VER: Valentino Palacios sale al frente y responde a las críticas luego de decir que no volvería al Cusco: 'Un peruano es envidioso de otro'

lr.pe

Valentino Palacios denuncia agresión tras defender a su hermano

De acuerdo con el relato del influencer, el incidente se produjo cuando ambos abandonaban el local nocturno. En ese momento, advirtió que varias personas gritaban a su hermano. “No los habíamos visto dentro de la discoteca”, afirmó, al explicar que decidió intervenir al notar el altercado.

La discusión verbal escaló rápidamente. Valentino contó que, mientras preguntaba a una joven por el motivo del hostigamiento, un sujeto se acercó y lo golpeó en el rostro. El ataque derivó en un forcejeo que dejó visibles daños físicos, entre ellos la pérdida de sus uñas acrílicas.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: 'Estaba con infección'

lr.pe

Robo y pedido de acceso a cámaras de seguridad

Además de la agresión, Palacios denunció que durante el enfrentamiento su hermano sufrió el robo de su teléfono celular. Por ello, solicitó a las autoridades que se revisen las cámaras de seguridad del establecimiento y de los alrededores para identificar a los involucrados.

Quiero identificar a la persona que me golpeó. No lo conozco, nunca lo había visto”, declaró ante la Policía. El creador de contenido reiteró que no busca justificar sus acciones, pero insistió en que actuó únicamente por proteger a su hermano. “Yo por defender a mi hermano nada más… me da cólera, mami”, precisó.

Notas relacionadas
¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

LEER MÁS
Exfigura de ‘Esto es Guerra’, Macarena Gastaldo, anuncia su matrimonio con empresario peruano y muestra anillo con diamantes

Exfigura de ‘Esto es Guerra’, Macarena Gastaldo, anuncia su matrimonio con empresario peruano y muestra anillo con diamantes

LEER MÁS
Gabriel Meneses y Sirena Ortiz confirman su relación: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz confirman su relación: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

LEER MÁS
Kiara Lozano responde a críticas sobre su voz tras concierto de aniversario de Corazón Serrano: “No soy la que mejor canta, lo sé”

Kiara Lozano responde a críticas sobre su voz tras concierto de aniversario de Corazón Serrano: “No soy la que mejor canta, lo sé”

LEER MÁS
Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “Solo buscan faltarme el respeto”

Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “Solo buscan faltarme el respeto”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Tierra no es exclusiva: científicos descubren una cueva volcánica debajo de Venus y sería la más grande del sistema solar

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Espectáculos

Kiara Lozano responde a críticas sobre su voz tras concierto de aniversario de Corazón Serrano: “No soy la que mejor canta, lo sé”

Zelma Gálvez afirma que recibió comentarios despectivos de Tatiana Astengo: "Cree que le ha ganado a alguien"

Mamá de Hugo García felicita a su hijo y a Isabella Ladera por esperar a su primer bebé: “Muchas bendiciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno publica decreto que incorpora el delito de divulgar información reservada al Código Penal: excluye a periodistas de esta sanción

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025