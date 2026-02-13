HOYSuscripcion LR Focus

Exfigura de ‘Esto es Guerra’, Macarena Gastaldo, anuncia su matrimonio con empresario peruano y muestra anillo con diamantes

La modelo argentina también contó cómo fue la insólita pedida de mano en el aeropuerto. Además, dio qué hablar meses atrás al revelar su presunto encuentro con el futbolista Gianluca Lapadula y su vínculo con Luis Advíncula. 

Macarena Gastaldo debutó en 'Combate' en 2015. Foto: Composición LR/Instagram.
Macarena Gastaldo debutó en 'Combate' en 2015. Foto: Composición LR/Instagram.

Macarena Gastaldo, una de las integrantes más queridas de ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, anunció su matrimonio con el empresario peruano Ángel Sánchez, con quien mantiene una relación de casi tres años.

La exchica reality, de nacionalidad argentina, también presumió el lujoso anillo de diamantes que recibió de su futuro esposo y no ocultó la felicidad por este nuevo paso en su vida personal. “Compartir con vos para siempre”, escribió la modelo de 33 años en Instagram, junto a una foto con su pareja.

Macarena Gastaldo mostrando el anillo con diamantes que le entregó su novio empresario. Foto: Instagram.

Macarena Gastaldo mostrando el anillo con diamantes que le entregó su novio empresario. Foto: Instagram.

Macarena Gastaldo revela cómo fue la insólita pedida de mano dentro de un aeropuerto

Macarena Gastaldo, quien fue una de las participantes de ‘El valor de la verdad’, contó que la pedida de mano de su novio peruano fue totalmente sorpresiva, ya que se dio dentro de la sala de espera de un aeropuerto de Chile. La exchica reality confesó que no esperaba la propuesta y que el momento la tomó desprevenida.

“Me dijo que quería que tengamos toda una vida juntos y si me quería casar con él”, detalló la argentina a Trome, agregando: “Fue algo que le nació a él”. El romántico episodio acabó con la entrega de un anillo de diamantes, el cual la modelo no dudó en presumir en redes sociales ante sus seguidores.

Además, la rubia describió a su futuro esposo peruano como una persona que la apoya y la respeta, y que nunca le dio importancia a su pasado, resaltando también su sentido del humor. El empresario se dedica a la administración de inmuebles y viaja con frecuencia a Córdoba para visitar a los padres de Macarena Gastaldo. Por ahora, la rubia descartó la idea de tener hijos y aseguró que está enfocada en la crianza de sus dos gatos.

¿Cómo se hizo tan popular Macarena Gastaldo en Perú?

Macarena Gastaldo alcanzó gran popularidad en Perú en 2015, cuando ingresó al reality ‘Combate’, convirtiéndose rápidamente en uno de los rostros más llamativos del programa. Dos años después, fue presentada en ‘Esto es guerra’, espacio donde se consolidó como chica reality.

En ese periodo entabló una buena amistad con Paula Manzanal, con quien viajaba frecuentemente a México, ganándose juntas el apodo de ‘Chicas Tulum’.

Asimismo, en su participación en ‘El valor de la verdad’ en 2025, la argentina dejó en shock a muchos al afirmar que habría tenido un supuesto encuentro con el futbolista Gianluca Lapadula, quien es casado y radica en Italia. También de su relación con Luis Advíncula. Actualmente, Gastaldo se dedica a sus redes sociales.

