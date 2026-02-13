Hugo García e Isabella Ladera confirmaron una noticia que era un secreto a voces: ambos están esperando un hijo y después de tantos rumores decidieron anunciaron en sus redes sociales. La noticia emocionó a los seguidores del exchico reality y de la modelo venezolana y rápidamente recibieron el apoyo de sus seguidores y amigos más cercanos.

Cabe destacar que, en horas de la mañana del viernes 13 de febrero, Samuel Suárez y Ric La Torre ya habian asegurado que el anuncio estaba pronto por venir. "Esperen un par de horitas o minutos, porque el anuncio se viene en breve", anunció el creador de contenido de TikTok.