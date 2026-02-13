¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación
Luego de varios meses de especulaciones, Hugo García e Isabella Ladera anunciaron por todo lo alto que serán padres. Ambos emocionaron a sus seguidores con una tierna publicación.
- Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver
- 'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo
Hugo García e Isabella Ladera confirmaron una noticia que era un secreto a voces: ambos están esperando un hijo y después de tantos rumores decidieron anunciaron en sus redes sociales. La noticia emocionó a los seguidores del exchico reality y de la modelo venezolana y rápidamente recibieron el apoyo de sus seguidores y amigos más cercanos.
Cabe destacar que, en horas de la mañana del viernes 13 de febrero, Samuel Suárez y Ric La Torre ya habian asegurado que el anuncio estaba pronto por venir. "Esperen un par de horitas o minutos, porque el anuncio se viene en breve", anunció el creador de contenido de TikTok.
Hugo García e Isabella Ladera. Foto: Instagram