Espectáculos

¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

Luego de varios meses de especulaciones, Hugo García e Isabella Ladera anunciaron por todo lo alto que serán padres. Ambos emocionaron a sus seguidores con una tierna publicación.

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación en 2025. Foto: composición LR/Instagram
Hugo García e Isabella Ladera confirmaron una noticia que era un secreto a voces: ambos están esperando un hijo y después de tantos rumores decidieron anunciaron en sus redes sociales. La noticia emocionó a los seguidores del exchico reality y de la modelo venezolana y rápidamente recibieron el apoyo de sus seguidores y amigos más cercanos.

Cabe destacar que, en horas de la mañana del viernes 13 de febrero, Samuel Suárez y Ric La Torre ya habian asegurado que el anuncio estaba pronto por venir. "Esperen un par de horitas o minutos, porque el anuncio se viene en breve", anunció el creador de contenido de TikTok.

Hugo García e Isabella Ladera. Foto: Instagram

Madre de Hugo García ilusionada en medio de rumores de embarazo de Isabella Ladera: "Yo sería feliz"

Isabella Ladera, pareja de Hugo García, se emociona tras caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela: “Tantos años esperando este momento”

Hugo García revela su deseo de convertirse en padre y su madre lo expone por posible boda con Isabella Ladera: "Está feliz"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Laura Spoya afirma que conducía hacia la casa de una amiga en La Molina cuando sufrió accidente automovilístico: "No tengo nada que ocultar"

Michelle Soifer confiesa el motivo por el que comenzó a usar peluca: “Me estoy quedando calva, amigos”

Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

