Tiktoker Valentino Palacios habría revelado que sería el primer gran fichaje del nuevo proyecto streaming de Nicola Porcella y ElZein

El anuncio llegó tras varios días de especulación en redes sociales, donde Valentino Palacios interactuó con sus seguidores y dejó entrever que será el nuevo fichaje del canal de streaming creado por Nicola Porcella y ElZein.

Valentino Palacios confirmó en su cuenta de TikTok que será el nuevo fichaje del flamante canal de streaming 'Zentral'.
Valentino Palacios confirmó en su cuenta de TikTok que será el nuevo fichaje del flamante canal de streaming 'Zentral'.

Valentino Palacios confirmó, a través de su cuenta de TikTok, que será el primer gran fichaje del nuevo proyecto de streaming liderado por Nicola Porcella y ElZein. El anuncio se dio luego de varios días de especulación, generada principalmente por pistas y mensajes que los propios protagonistas compartieron en sus redes sociales, lo que elevó la expectativa entre sus seguidores y la comunidad digital.

La reacción de Valentino Palacios tras confirmar que sería el nuevo fichaje del nuevo proyecto streaming de Nicola Porcella y ElZein

El tiktoker terminó por confirmar la noticia durante una de sus transmisiones en vivo en su cuenta de TikTok, luego de escuchar la promoción del canal por una frase reproducida por Nicola Porcella al final del video: “Oye, ¿qué tienes?”.

PUEDES VER: Influencer Valentino Palacios sorprende al confesar que no volvería a ir al Cusco ni para visitar Machu Picchu: "Lo siento"

lr.pe

“Así es, Candela, voy a ser el próximo integrante de un proyecto que llegará este año. Con Nicola Porcella, ElZein, todos ellos”, afirmó Valentino Palacios mientras interactuaba con sus seguidores. Estas declaraciones reforzaron su vínculo con el nuevo canal de streaming impulsado por ambos personajes públicos y confirman que está más cerca que nunca de integrarse a este flamante espacio digital.

¿Cómo se llamará el nuevo proyecto streaming liderado por Nicola Porcella y ElZein?

El nuevo proyecto streaming liderado por Nicola Porcella y el ElZein se llamará 'Zentral'. La creación de este nuevo canal fue confirmado a través de un video promocional que compartió el propio creador de contenido. Esta divulgación generó mucha expectativa por la comunidad mientras intercambiaban stickers del rostro de Valentino Palacios, lo que alimentaba el rumor de un posible ingreso del tiktoker.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras revelar su delicado estado de salud: "Un poco más y no la cuento"

lr.pe

“Mi hermano, qué locura lo que hicimos, ya todo el mundo se puso a temblar y hablar sobre lo que estamos haciendo, pero lo más bonito es que nuestras comunidades ya están aliadas. Ahora sí, esto arrancó, vamos con todo y contra todo”, dice Porcella en uno de los audios difundidos en Instagram, acompañado de stickers del rostro de Palacios.

La confirmación vino poco después luego de que ElZein respondiera con un mensaje de voz lo siguiente: “Mi hermano, estamos revolucionando el streaming, ya tengo el primer jale, ya firmó, está dentro del canal”, declaró.

