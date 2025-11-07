HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Valentino Palacios sale al frente y responde a las críticas luego de decir que no volvería al Cusco: "Un peruano es envidioso de otro"

El influencer Valentino Palacios respondió en TikTok a las críticas que recibió tras afirmar que no regresará al Cusco. Fiel a su estilo, envió un mensaje contundente a sus 'haters'.

Valentino Palacios sale al frente y aclara a sus críticos que no dijo que el Cusco es feo.
Valentino Palacios sale al frente y aclara a sus críticos que no dijo que el Cusco es feo. | Foto: Composición LR/TikTok.

El influencer Valentino Palacios utilizó su cuenta oficial de TikTok para responder a las críticas que recibió tras declarar que no volvería a visitar Cusco, ni siquiera para conocer Machu Picchu. El tiktoker aclaró que en ningún momento calificó a Cusco como un lugar feo, sino que sus declaraciones fueron producto de la mala experiencia que tuvo con el mal de altura durante su visita a la ciudad.

"Yo no dije que el Cusco fuera una ciudad horrible ni fea. Dije que la altura, para mí en lo personal, es algo feo. Y como siempre, así me expreso", comentó durante una transmisión en vivo por TikTok.

PUEDES VER: Influencer Valentino Palacios sorprende al confesar que no volvería a ir al Cusco ni para visitar Machu Picchu: "Lo siento"

lr.pe

Valentino sobre las críticas en su contra por decir que no volvería ir a Cusco: "Un peruano es envidioso de otro"

El joven tiktoker siguió explicando su molestia debido a que, en redes sociales, muchos influencers lo critican pese a que él señaló que no volvería a visitar la ciudad imperial debido a los mareos que tuvo que lo afectaron durante su estadía. "He dicho, Brasil, nunca más vuelvo ir a Brasil y no me han funado los brasileños. Ahora digo Cusco y ahora sí. Porque un peruano es envidioso de otro peruano, así dice el chico", enfatizó.

¿Qué sucedió con Valentino Palacios y por qué recibe críticas?

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Valentino Palacios compartió con sus seguidores algunas anécdotas de su viaje a Cusco. No obstante, sorprendió a muchos al revelar que no regresaría a la ciudad, ya que el mal de altura le afectó considerablemente, dejándole una experiencia poco agradable.

“Disculpen a la gente de Cusco, pero te juro que no vuelvo ir Cusco, la verdad. Así sea para visitar Machu Picchu. Me la pasé todo el día mareada”, expresó. Sus palabras han generado diversas reacciones y una ola de críticas en su contra, por lo que, él ha salido a defenderse fiel a su estilo.

