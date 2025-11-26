El influencer, Valentino Palacios generó preocupación entre sus seguidores al revelar que sufrió una intoxicación causada por una reacción adversa a unos medicamentos. Su ausencia en el programa 'Esto es guerra', donde actualmente compite, llamó rápidamente la atención del público.

En varios videos difundidos en redes, se vio a su abuela “La Candela” y a su madre “La Fio” acompañándolo y explicando lo ocurrido, mientras el tiktoker aparecía con el rostro visiblemente hinchado debido al malestar. "En algún momento tomó los medicamentos y ya no podía respirar, se le había cerrado la respiración", explicó su mamá.

Influencer Valentino sufre intoxicación por tomar medicamentos

En un en vivo de TikTok, se pudo ver a Valentino Palacios acompañado por su madre y su abuela, quienes explicaron que él venía siguiendo un tratamiento y tomando determinados medicamentos antes de sufrir la intoxicación. Contaron que, mientras participaba en Esto es guerra, empezó a sentir fiebre y tomó una pastilla para aliviar el síntoma. Sin embargo, al llegar a casa, comenzó a presentar una fuerte hinchazón en el rostro, lo que reveló que había sufrido una reacción adversa que terminó en una intoxicación.

"Valentino presentó un cuadro gripal con dolor de garganta, acompañado de un proceso infeccioso. El último lunes tuvo fiebre y este martes también. Le recetaron una medicación, pero tuvo una reacción adversa: se intoxicó, empezó a hincharse y le costaba respirar. Por ello, lo trasladamos para que le aplicaran una inyección", comentó su madre.

Del mismo modo, fue llevado al hospital para recibir una nebulización, ya que la abundante flema le dificultaba la respiración. Sus seguidores a través de su cuenta oficial de TikTok ha mostrado su preocupación debido a que el joven es muy carismática y alegre. Por ello, le han mandado todo sus mejores deseos de pronta recuperación.