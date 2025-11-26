HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

Valentino fue hospitalizado para recibir atención médica tras presentar un cuadro de intoxicación que le provocó la hinchazón del rostro. En TikTok, su madre y su abuela contaron detalles sobre su estado.

Influencer Valentino Palacios preocupó a sus seguidores tras presentar cuadro de intoxicación.
Influencer Valentino Palacios preocupó a sus seguidores tras presentar cuadro de intoxicación. | Foto: Composición LR/TikTok.

El influencer, Valentino Palacios generó preocupación entre sus seguidores al revelar que sufrió una intoxicación causada por una reacción adversa a unos medicamentos. Su ausencia en el programa 'Esto es guerra', donde actualmente compite, llamó rápidamente la atención del público.

En varios videos difundidos en redes, se vio a su abuela “La Candela” y a su madre “La Fio” acompañándolo y explicando lo ocurrido, mientras el tiktoker aparecía con el rostro visiblemente hinchado debido al malestar. "En algún momento tomó los medicamentos y ya no podía respirar, se le había cerrado la respiración", explicó su mamá.

PUEDES VER: Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

lr.pe

Influencer Valentino sufre intoxicación por tomar medicamentos

En un en vivo de TikTok, se pudo ver a Valentino Palacios acompañado por su madre y su abuela, quienes explicaron que él venía siguiendo un tratamiento y tomando determinados medicamentos antes de sufrir la intoxicación. Contaron que, mientras participaba en Esto es guerra, empezó a sentir fiebre y tomó una pastilla para aliviar el síntoma. Sin embargo, al llegar a casa, comenzó a presentar una fuerte hinchazón en el rostro, lo que reveló que había sufrido una reacción adversa que terminó en una intoxicación.

"Valentino presentó un cuadro gripal con dolor de garganta, acompañado de un proceso infeccioso. El último lunes tuvo fiebre y este martes también. Le recetaron una medicación, pero tuvo una reacción adversa: se intoxicó, empezó a hincharse y le costaba respirar. Por ello, lo trasladamos para que le aplicaran una inyección", comentó su madre.

Del mismo modo, fue llevado al hospital para recibir una nebulización, ya que la abundante flema le dificultaba la respiración. Sus seguidores a través de su cuenta oficial de TikTok ha mostrado su preocupación debido a que el joven es muy carismática y alegre. Por ello, le han mandado todo sus mejores deseos de pronta recuperación.

Notas relacionadas
Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

LEER MÁS
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

LEER MÁS
Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

LEER MÁS
Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

LEER MÁS
Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Streamers

Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025