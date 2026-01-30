Gabriel Meneses y Sirena Ortiz son la nueva pareja que emociona a la farándula nacional. Los jóvenes actores tienen una relación de enamorados que acaba de ser confirmada. Aunque al inicio manejaron su romance en secreto, el popular 'Valentino' de 'Al fondo hay sitio' lo hizo oficial ante el público recientemente, luego de que un cariñoso video de ambos fuera filtrado a su reality 'Esto es guerra' por alguien a quien consideraba su amigo.

Tras la noticia, crece el interés por sus protagonistas, quienes, más allá de la diferencia de edad, continúan escribiendo una historia de amor mientras consolidan sus carreras en el mundo del entretenimiento peruano.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses?

Sirena Luisa Ortiz Vilela, más conocida como Sirena Ortiz, nació el 10 de agosto de 1995 y actualmente tiene 30 años. Hija de Marcos Ortiz y Guadalupe Vilela, es hermana gemela de la también actriz Rayza Ortiz. Su debut artístico se dio en 2011 y, desde entonces, ha formado parte de reconocidas producciones peruanas como 'De vuelta al barrio' y 'Los otros Concha', serie que continúa en emisión y donde interpreta a la hija de Tula Rodríguez.

Por su parte, Gabriel Meneses es el hijo menor de Javier Meneses, empresario y creador del recordado programa noventero 'Zona de impacto'. Nacido el 11 de noviembre de 2002, hoy en día tiene 23 años y es participante de 'Esto es guerra', además de integrar el elenco de la nueva era de 'Al fondo hay sitio'. En ese sentido, la pareja mantiene una diferencia de edad de siete años, lo que no ha impedido que ambos construyan una relación que despierta gran interés en el público.

Según compartió Javier Meneses, Sirena Ortiz es su enamorada y comenzaron a salir desde finales de 2025. Foto: composición LR/Facebook

Gabriel Meneses confirma que Sirena Ortiz es su enamorada

En una reciente entrevista en TikTok, Gabriel Meneses confirmó que tiene una relación amorosa con Sirena Ortiz. "Es mi enamorada y público, en contra de nuestra voluntad", declaró el chico reality. Según compartió, se encuentran saliendo desde finales del año pasado, lo que explica los cariñosos momentos que protagonizaron en el concierto de Bad Bunny este 17 de enero.

Su declaración llegó días después de que un video de un beso entre él y Sirena fuera filtrado a 'Esto es guerra'. En ese sentido, Meneses declaró que una persona a quien consideraba su amigo compartió sin autorización ese clip, el cual originalmente lo había subido a un grupo privado de amistades en Instagram. "Sí me sentí traicionado. Los dos la tomamos como una falta de respeto. Hay códigos y es una persona que parece que no sabe", manifestó.