HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa
LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     
Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Represalias políticas y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

La diferencia de edad entre los actores Sirena Ortiz y Gabriel Meneses ha generado curiosidad. El participante de 'Esto es guerra' confirmó la relación después de ser traicionado por un amigo.

Según compartió Javier Meneses, Sirena Ortiz es su enamorada y comenzaron a salir desde finales de 2025.
Según compartió Javier Meneses, Sirena Ortiz es su enamorada y comenzaron a salir desde finales de 2025. | Foto: composición LR/Facebook

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz son la nueva pareja que emociona a la farándula nacional. Los jóvenes actores tienen una relación de enamorados que acaba de ser confirmada. Aunque al inicio manejaron su romance en secreto, el popular 'Valentino' de 'Al fondo hay sitio' lo hizo oficial ante el público recientemente, luego de que un cariñoso video de ambos fuera filtrado a su reality 'Esto es guerra' por alguien a quien consideraba su amigo.

Tras la noticia, crece el interés por sus protagonistas, quienes, más allá de la diferencia de edad, continúan escribiendo una historia de amor mientras consolidan sus carreras en el mundo del entretenimiento peruano.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

PUEDES VER: Tula Rodríguez revela video del momento exacto en que descubrió el romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: 'Ya me hicieron suegra'

lr.pe

¿Cuál es la diferencia de edad entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses?

Sirena Luisa Ortiz Vilela, más conocida como Sirena Ortiz, nació el 10 de agosto de 1995 y actualmente tiene 30 años. Hija de Marcos Ortiz y Guadalupe Vilela, es hermana gemela de la también actriz Rayza Ortiz. Su debut artístico se dio en 2011 y, desde entonces, ha formado parte de reconocidas producciones peruanas como 'De vuelta al barrio' y 'Los otros Concha', serie que continúa en emisión y donde interpreta a la hija de Tula Rodríguez.

Por su parte, Gabriel Meneses es el hijo menor de Javier Meneses, empresario y creador del recordado programa noventero 'Zona de impacto'. Nacido el 11 de noviembre de 2002, hoy en día tiene 23 años y es participante de 'Esto es guerra', además de integrar el elenco de la nueva era de 'Al fondo hay sitio'. En ese sentido, la pareja mantiene una diferencia de edad de siete años, lo que no ha impedido que ambos construyan una relación que despierta gran interés en el público.

Según compartió Javier Meneses, Sirena Ortiz es su enamorada y comenzaron a salir desde finales de 2025. Foto: composición LR/Facebook

Según compartió Javier Meneses, Sirena Ortiz es su enamorada y comenzaron a salir desde finales de 2025. Foto: composición LR/Facebook

PUEDES VER: Michelle Axelander advierte a Sirena Ortiz ante posible ingreso a 'Esto es guerra' con Gabriel Meneses: 'No, (luego) se lesionan'

lr.pe

Gabriel Meneses confirma que Sirena Ortiz es su enamorada

En una reciente entrevista en TikTok, Gabriel Meneses confirmó que tiene una relación amorosa con Sirena Ortiz. "Es mi enamorada y público, en contra de nuestra voluntad", declaró el chico reality. Según compartió, se encuentran saliendo desde finales del año pasado, lo que explica los cariñosos momentos que protagonizaron en el concierto de Bad Bunny este 17 de enero.

Su declaración llegó días después de que un video de un beso entre él y Sirena fuera filtrado a 'Esto es guerra'. En ese sentido, Meneses declaró que una persona a quien consideraba su amigo compartió sin autorización ese clip, el cual originalmente lo había subido a un grupo privado de amistades en Instagram. "Sí me sentí traicionado. Los dos la tomamos como una falta de respeto. Hay códigos y es una persona que parece que no sabe", manifestó.

Notas relacionadas
Xiomy Kanashiro aclara rumores y revela cómo es su relación con la madre de Jefferson Farfán: “Ella sabe que la quiero”

Xiomy Kanashiro aclara rumores y revela cómo es su relación con la madre de Jefferson Farfán: “Ella sabe que la quiero”

LEER MÁS
¿Quién es William Tsukamoto? El participante peruano que brilla en 'El novio 2', el reality de citas gay de Netflix

¿Quién es William Tsukamoto? El participante peruano que brilla en 'El novio 2', el reality de citas gay de Netflix

LEER MÁS
Martha Figueroa defiende a Sergio Galliani y revela que la apoyó tras el fallecimiento de Camucha Negrete: "Supo acompañarnos"

Martha Figueroa defiende a Sergio Galliani y revela que la apoyó tras el fallecimiento de Camucha Negrete: "Supo acompañarnos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

LEER MÁS
Tenchy Ugaz advierte a Christian Cueva tras vincularlo con Pamela López: “Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”

Tenchy Ugaz advierte a Christian Cueva tras vincularlo con Pamela López: “Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”

LEER MÁS
Deysi Araujo indignada tras recibir carta notarial de sus vecinos que le prohíbe usar áreas comunes por deuda: "Ni yo lo entiendo"

Deysi Araujo indignada tras recibir carta notarial de sus vecinos que le prohíbe usar áreas comunes por deuda: "Ni yo lo entiendo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

'Marty Supremo': comedia dramática sobre el sueño americano

Espectáculos

Michelle Axelander advierte a Sirena Ortiz ante posible ingreso a 'Esto es guerra' con Gabriel Meneses: "No, (luego) se lesionan"

Xiomy Kanashiro reacciona a video viral en el que Jefferson Farfán la apoya vendiendo ropa: "Como lo amo"

Fiorella Cayo defiende el talento de sus hijos, Facundo y Mateo, y revela cómo firmaron con disquera de Bad Bunny: "No son improvisados"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025