Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras revelar su delicado estado de salud: "Un poco más y no la cuento"

El tiktoker Valentino Palacios está generando gran preocupación entre sus seguidores luego de revelar que sufrió una intoxicación causada por una reacción adversa a unos medicamentos. Su repentina ausencia en el programa 'Esto es guerra', donde compite actualmente, llamó la atención del público y coincidió con la ausencia de Josi Martínez, en medio de la reciente polémica con la conductora Katia Palma.

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans y muestra su estado de salud

En redes sociales, el tiktoker Valentino Palacios apareció con el rostro hinchado y una venda en la cabeza, lo que intensificó la inquietud de sus seguidores. En varios videos difundidos en plataformas digitales, se vio a su abuela 'Candela' y a su madre Fiorella acompañándolo. "Un poco más y no la cuento. Qué horrible estar así. Regresaré más fuerte que nunca, ya verán, y callaré bocas", describió en redes sociales.

Ambas familiares detallaron que Valentino sufrió una severa reacción tras consumir un medicamento para bajar la fiebre. "En algún momento tomó los medicamentos y ya no podía respirar, se le había cerrado la respiración", explicó su mamá mientras el joven mostraba visibles signos del malestar.

Durante una transmisión de TikTok, Valentino apareció junto a sus familiares para dar más detalles del episodio. Contaron que el creador de contenido venía siguiendo un tratamiento y que, tras sentirse mal durante una participación en 'Esto es guerra', decidió tomar una pastilla para aliviar la fiebre. Sin embargo, al llegar a casa, su rostro empezó a hincharse rápidamente, evidenciando la fuerte reacción adversa que terminó provocándole una intoxicación y obligándolo a recibir asistencia inmediata.

¿Quién es Valentino Palacios?

Valentino Palacios es un tiktoker de 19 años originario de Ventanilla y saltó a la popularidad gracias a la frase 'Tumba la fiesta', que se viralizó y lo llevó a ganar amplio reconocimiento en redes, especialmente en TikTok, donde destaca por su contenido humorístico. Además, extendió su presencia a la televisión con el programa 'Esto es guerra', consolidando una comunidad que valora su carisma y estilo divertido.