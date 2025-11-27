HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras revelar su delicado estado de salud: "Un poco más y no la cuento"

Influencer Valentino mostró en redes sociales su estado de salud, con el rostro hinchado y una venda en la cabeza. Al parecer, sufrió intoxicación.

Valentino Palacios tiene 4 millones de seguidores en TikTok
Valentino Palacios tiene 4 millones de seguidores en TikTok | Foto: composición LR/ TikTok

El tiktoker Valentino Palacios está generando gran preocupación entre sus seguidores luego de revelar que sufrió una intoxicación causada por una reacción adversa a unos medicamentos. Su repentina ausencia en el programa 'Esto es guerra', donde compite actualmente, llamó la atención del público y coincidió con la ausencia de Josi Martínez, en medio de la reciente polémica con la conductora Katia Palma.

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans y muestra su estado de salud

En redes sociales, el tiktoker Valentino Palacios apareció con el rostro hinchado y una venda en la cabeza, lo que intensificó la inquietud de sus seguidores. En varios videos difundidos en plataformas digitales, se vio a su abuela 'Candela' y a su madre Fiorella acompañándolo. "Un poco más y no la cuento. Qué horrible estar así. Regresaré más fuerte que nunca, ya verán, y callaré bocas", describió en redes sociales.

PUEDES VER: Jorge Luna y su curiosa respuesta al ser mencionado en el Congreso por el abogado de Pedro Castillo: ''No sé si sentirme ofendido o halagado''

lr.pe

Ambas familiares detallaron que Valentino sufrió una severa reacción tras consumir un medicamento para bajar la fiebre. "En algún momento tomó los medicamentos y ya no podía respirar, se le había cerrado la respiración", explicó su mamá mientras el joven mostraba visibles signos del malestar.

Durante una transmisión de TikTok, Valentino apareció junto a sus familiares para dar más detalles del episodio. Contaron que el creador de contenido venía siguiendo un tratamiento y que, tras sentirse mal durante una participación en 'Esto es guerra', decidió tomar una pastilla para aliviar la fiebre. Sin embargo, al llegar a casa, su rostro empezó a hincharse rápidamente, evidenciando la fuerte reacción adversa que terminó provocándole una intoxicación y obligándolo a recibir asistencia inmediata.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que tuvo relación con conductor del canal 'Todo Good': “Es el favorito de mi familia”

lr.pe

¿Quién es Valentino Palacios?

Valentino Palacios es un tiktoker de 19 años originario de Ventanilla y saltó a la popularidad gracias a la frase 'Tumba la fiesta', que se viralizó y lo llevó a ganar amplio reconocimiento en redes, especialmente en TikTok, donde destaca por su contenido humorístico. Además, extendió su presencia a la televisión con el programa 'Esto es guerra', consolidando una comunidad que valora su carisma y estilo divertido.

Notas relacionadas
Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

LEER MÁS
Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

Vendedora ambulante recrimina a tiktoker Jilary por no ayudarla a vender sus gelatinas, pero ella le responde: "No es la manera"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Irivarren se molesta con Laura Spoya y Gerardo Pe por excluirlo de viaje y besa foto de su exjefe 'Pelao': "Falsos"

Mario Irivarren se molesta con Laura Spoya y Gerardo Pe por excluirlo de viaje y besa foto de su exjefe 'Pelao': "Falsos"

LEER MÁS
Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: "Deme un caso"

Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: "Deme un caso"

LEER MÁS
Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

LEER MÁS
Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Streamers

Mario Irivarren se molesta con Laura Spoya y Gerardo Pe por excluirlo de viaje y besa foto de su exjefe 'Pelao': "Falsos"

Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: "Deme un caso"

Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025