Valentino Palacios está envuelto en una nueva controversia. El integrante de 'Esto es guerra' negó haber atacado a Pol Deportes, el narrador adolescente que alcanzó notoriedad tras transmitir la final de la Copa Libertadores desde un cerro. La difusión de publicaciones que lo vinculaban con críticas contra el joven locutor motivó su respuesta tajante.

El creador de contenido utilizó su cuenta de Instagram para rechazar las versiones difundidas en diversas plataformas. Según explicó, varias páginas lo relacionaron con mensajes que no emitió, lo que provocó confusiones y afectó su reputación. En medio de este contexto, decidió aclarar los hechos.

Valentino Palacios responde a acusaciones

Valentino Palacios afirmó que numerosas cuentas difundieron noticias falsas que dañaron su imagen. El participante de 'EEG' expresó su molestia por la facilidad con la que circulan afirmaciones sin sustento, las cuales provocaron ataques injustificados en su contra.

“Hay varias publicaciones en Facebook, TikTok y otras redes sociales en las que yo supuestamente he hablado mal de Pol Deportes. Créanme que en ningún momento he hablado mal de él. Hay cuentas que hacen noticias y rumores falsos, y la gente cree en eso y me perjudica”, sostuvo el tiktoker.

Valentino Palacios llena de elogios a Pol Deportes

Tras rechazar las acusaciones, Valentino aseguró que siente admiración por Cliver Huamán. Indicó que respeta el esfuerzo del joven narrador y que no existe motivo para atacarlo, pues valora su crecimiento y autenticidad.

“Me tiran tanto odio como si yo hubiera hecho o dicho algo. Yo no tendría porqué hablar mal de una persona que está que la rompe en todo. En mí jamás existe la envidia. Yo lo sigo en sus redes sociales porque lo admiro por cómo cumplió sus sueños”, declaró.

¿Quién es Pol Deportes?

Pol Deportes, conocido en redes como Cliver Huamán, se convirtió en una de las figuras más queridas por su estilo fresco y su espontaneidad. Su transmisión desde un cerro durante la final de la Copa Libertadores impulsó su popularidad en todas las plataformas.

Actualmente, supera el millón y medio de seguidores en TikTok, se acerca al millón en Facebook y reúne una amplia comunidad en Instagram. Su carisma lo posicionó como una de las voces juveniles más destacadas del momento.