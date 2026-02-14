El exchico reality Miguel Arce respondió a Magaly Medina, quien cuestionó el rendimiento de su programa 'Esto sí es amor'. El conductor defendió el desempeño inicial del formato y aseguró que los resultados forman parte de un proceso de adaptación. “Somos un canal y todos tenemos que empujar para empezar a sumar, pero es un proceso. Claro, tenemos que apurarnos”, declaró para Trome.

El exintegrante de 'Esto es guerra' sostuvo que su equipo se encuentra trabajando para consolidar el programa y atraer público progresivamente, luego de la conductora de 'Magaly TV, la firme' señalara que el espacio previo a su programa no funcionaba como un “buen colchón” de audiencia

Miguel Arce se defiende del bajo rating de su programa

El actor y compañero en la conducción junto con Suheyn Cipriani, explicó en declaraciones que el crecimiento de audiencia toma tiempo, especialmente cuando se trata de un formato nuevo. “Siento que estamos avanzando de a poquitos, acoplándonos, cambiando al público. Es un proceso, estoy tranquilo, siento que poco a poco vamos agarrando más forma y se va a ir prendiendo el formato”, afirmó.

'Esto sí es amor' obtuvo 4.3 puntos de rating en su primera semana de estreno, pero en los días posteriores la cifra bajó hasta 2.5. Sin embargo, Miguel Arce aseguró que el programa ha mostrado mayor interacción en redes sociales, lo que considera una señal positiva del interés del público.

Magaly lamenta no tener un buen "colchón" tras estreno de su programa

Durante la transmisión de su programa, la popular 'Urraca' aseguró que no contaba con un buen "colchón" previo a su emisión. La conductora defendió el rendimiento de su propio programa tras alcanzar 7 puntos de rating, cifra que —según indicó— estuvo incluso por debajo de las telenovelas de América Televisión.

La presentadora también destacó el desempeño digital de su transmisión en vivo, asegurando que llegó a registrar 60.000 usuarios conectados sin apoyo externo ni estrategias artificiales de amplificación. “Algo que ya quisieran muchos streamings, esto es orgánico”, expresó, defendiendo la vigencia de su propuesta televisiva y digital.