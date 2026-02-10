HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para encontrar a su nuevo DJ: concurso será transmitido en 'Magaly TV, la firme'

"Si te gusta sufrir y poner música, ven al casting de Magaly TV", manifestó Magaly Medina. La conductora reveló que reality en vivo para escoger a su nuevo DJ contará con un jurado experto.

Reality para escoger al nuevo DJ de Magaly Medina iniciará la próxima semana.
Sorpresas en 'Magaly TV, la firme'. La conductora Magaly Medina anunció este martes 10 de febrero el lanzamiento de un nuevo reality dentro de su programa, cuyo objetivo será encontrar al próximo DJ que acompañe sus emisiones en ATV. La noticia generó expectativa entre sus seguidores, pues se trata de un concurso transmitido en vivo que promete combinar talento musical y espectáculo televisivo, cuyos resultados serán definidos no solo por un panel de expertos, sino también por el público.

La popular 'Urraca' aprovechó el regreso de su espacio —tras una breve pausa por su recuperación de una cirugía estética facial 'deep plane'— para convocar a todos los interesados en sumarse a esta competencia.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula es protagonista de ampay de Magaly Medina: jugador habría besado a mujer que no es su esposa en 'juerga'

Magaly Medina anuncia casting en vivo para encontrar a su nuevo DJ

Según explicó la propia conductora, el reality 'Buscando al DJ de Magaly TV' se transmitirá una vez por semana dentro de su programa en ATV y tendrá la particularidad de ser completamente en vivo. La dinámica promete tensión y emoción, ya que los aspirantes deberán demostrar su talento frente al jurado y al público en tiempo real.

"Tenemos un reality en vivo en este programa. Una vez a la semana vamos a tener el reality: 'Buscando al DJ de Magaly TV'. Todos aquellos interesados, manden su CV porque haremos un casting en vivo", señaló la periodista de espectáculos.

PUEDES VER: Magaly Medina presume resultados de su cirugía facial tras regresar a la televisión: "¿Quedé de treinta o no?"

"Yo tendré la última palabra": Magaly sobre reality para encontrar a su nuevo DJ

En su anuncio, la figura de ATV adelantó que el concurso contará con un panel de especialistas en música, quienes junto al público desde casa tendrán la responsabilidad de elegir al nuevo DJ. No obstante, entre risas, Magaly dejó claro que su opinión seguirá siendo decisiva. "Con un jurado muy particular, muy selecto, con gran oído y conocimiento de música. No lo voy a elegir yo, lo va a elegir el jurado y ustedes, el público. Yo tendré la última palabra, como siempre", agregó.

La 'Urraca' cerró la convocatoria con ironía y humor: "Si te gusta sufrir y poner música, ven al casting de Magaly TV". Con ello, subrayó que el reto no será sencillo y recordó que en anteriores ocasiones no dudó en corregir en vivo a sus colaboradores, incluidos sus DJ, cuando cometían errores. El mensaje dejó en claro que el puesto exige disciplina y resistencia, además de talento.

