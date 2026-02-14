HOYSuscripcion LR Focus

San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores
Espectáculos

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

La actitud de Macarius hacia Suheyn Cipriani antes de terminar con ella encendió un debate. En pleno en vivo, el streamer no dudó en darle una orden a la modelo y se autodenominó su "marido".

Suheyn reveló que Macarius terminó con ella en el cumpleaños de su hija.
Suheyn reveló que Macarius terminó con ella en el cumpleaños de su hija. | Foto: composición LR/Instagram

La relación entre Suheyn Cipriani y el streamer arequipeño Macarius volvió a colocarse en el centro de la atención mediática. Tras su separación, un video que muestra un intercambio entre ambos cuando aún eran pareja encendió el debate en redes sociales, pues expone el instante en que la modelo marca distancia frente a una actitud de su entonces novio.

Recordamos que la conductora del programa 'Esto sí es amor' reveló que el creador de contenido terminó el romance en una fecha sensible: el cumpleaños de su hija con el salsero César Vega, el 12 de febrero. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja se mostraba muy enamorada desde que confirmó su vínculo en enero de 2026 e incluso tenía planes para celebrar juntos el Día de San Valentín.

Macarius a Suheyn Cipriani que se vaya a dormir en transmisión antes de su ruptura

El clip en cuestión apareció primero en el portal 'Instarándula' pocos días antes de que Macarius pusiera fin a su relación con Suheyn Cipriani. Tras la ruptura, volvió a difundirse en el podcast 'Q'bochinche!' y corresponde a una transmisión en vivo realizada por la modelo mientras mantenía una llamada telefónica con el streamer. Samuel Suárez, figura de ambos espacios, relató en el podcast que se topó con ese live alrededor de las 3.00 a. m., aunque no precisó la fecha exacta.

En la grabación, Macarius cuestiona a Suheyn por permanecer conectada de madrugada, pese a su agenda. "¿Hasta qué horas vas a hacer live, dormilona? Si mañana tienes que levantarte temprano. Ya, ya, ya, váyase a dormir ya", se le oye decir en tono de orden, lo que provocó la inmediata reacción de la modelo.

Suheyn advirtió a Macarius en video antes del fin de su relación, pero él respondió: "Soy tu marido"

En ese momento, Suheyn Cipriani respondió con firmeza, dejando en claro que no aceptaba la actitud de su pareja, aunque lo hizo sin perder la calma. "Yo no te he dado esas confianzas, Cristhofer, para que tú me quieras mandar a dormir, por si acaso", expresó.

Lejos de rectificarse, Macarius insistió en su postura y se autodenominó como su esposo. "¿Cómo que quién soy yo? Soy tu marido. ¿Me escuchaste o no? ¿O te repito? Soy tu marido. Que vayas a dormir, ya es tarde", manifestó.

El intercambio en plena transmisión en vivo abrió un intenso debate. Mientras algunos comentarios consideraron que todo pudo tratarse de una broma o ironía entre ambos, otros cuestionaron la actitud del streamer y la calificaron como un gesto controlador hacia su entonces pareja.

