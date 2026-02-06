HOYSuscripcion LR Focus

Pajerígate: visitas nocturnas a Palacio y contratos millonarios | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Te conozco por dentro"

Magaly Medina mencionó que incluso las personas piensan que se retocó la mandíbula, cuando solo recurrió a un buen dentista. Su cirujano desbarató las teorías sobre otras operaciones en su rostro.

Magaly Medina se operó el rostro en Argentina a inicios de 2026.
Magaly Medina se operó el rostro en Argentina a inicios de 2026. | Foto: composición LR/Instagram/Magaly Medina

El cirujano de Magaly Medina salió al frente para desbaratar las especulaciones sobre supuestas operaciones previas en el rostro de la conductora. En un reciente video, la popular 'Urraca' lució los resultados tras someterse al procedimiento 'deep plane' y apareció acompañada de Andrés Freschi, reconocido médico argentino que la intervino en el país vecino a inicios de 2026.

Durante la conversación, la periodista de espectáculos no dudó en plantearle una pregunta clave: quería que, con su voz experta, confirmara de manera definitiva si alguna vez se había sometido a otros retoques quirúrgicos en la cara. La respuesta del especialista fue contundente y dejó sin piso las teorías que circulaban en torno a su imagen.

lr.pe

Cirujano de Magaly Medina descarta operaciones previas en su rostro

Todo sucedió cuando Magaly abordó los rumores sobre otras operaciones faciales. "Parte de la leyenda urbana en el Perú sobre mí es: 'Ya te has hecho muchos estiramientos antes, muchas cirugías'", mencionó. En ese contexto, pidió al especialista que brindara su veredicto, ya que él la había intervenido. "Usted que abrió mi músculo y vio hasta mi hueso, ¿encontró huellas de otra cirugía anterior? Incluso dicen que me operé la mandíbula, todo porque cambié mi sonrisa con un buen dentista. ¿Usted encontró huellas de eso o solo bioestimuladores?", consultó.

Ante esa pregunta, Andrés Freschi declaró con firmeza, desbaratando las teorías vinculadas a la 'Urraca'. "Puedo decir que yo te conozco por dentro, cosa que pocos pueden decir. No, no ha habido ningún tipo de estigma de cirugía anterior", manifestó.

lr.pe

"Tus tejidos son fuertes": cirujano de Magaly Medina tras procedimiento 'deep plane'

Más adelante, Andrés Freschi fue prudente al referirse a detalles internos del rostro de Magaly Medina, pues se trataba de información médica secreta. No obstante, la conductora de 'Magaly TV, la firme' le dio autorización para compartirlo, por lo que el especialista explicó: "De hecho, tus tejidos se han tejido muy fuertes, lo que tiene mucho que ver con el gen de los latinos, que poseen ligamentos y tegumentos muy firmes".

El cirujano plástico añadió que esta característica resulta positiva porque permite un envejecimiento más lento en comparación con otras poblaciones, como la nórdica. Sin embargo, reconoció que al momento de operar representa un reto mayor. "La única forma es soltar para que se pueda reposicionar", precisó. Por otro lado, Freschi confirmó que Medina —quien ya había declarado que la cirugía 'deep plane' era la primera que se practicaba en el rostro a sus 62 años— sí había recurrido previamente al uso de bioestimuladores o sustancias inyectables.

